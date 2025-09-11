il ‘Fuori Stagione Festival’ concede il bis a suon di band

Dopo il successo del 2024, ritorna a Rocca San Casciano il Fuori Stagione Festival. Domani e dopodomani l’abbazia benedettina di San Donnino, a pochi chilometri dal paese, ospiterà musicisti e dj provenienti da tutta Europa, che si alterneranno sul palco a partire dalle ore 18. Jam Republic, Corner in Bloom, Elena Piro, Lauryn e i francesi Voilaaa sono solo alcuni dei tanti artisti in cartellone.

Fuori Stagione, poi, non sarà solo musica, ma anche proposte di food & drinks, curate dal Chiosco di Rocca, che organizzerà vari food truck e punti ristoro, attivi fin dal primo pomeriggio. Più intima, ma non meno divertente, l’atmosfera che si respirerà all’interno del chiostro dell’abbazia, dove le degustazioni di tortelli alla lastra, vini e liquori saranno accompagnate da una selezione di dischi in vinile, con groove raffinati e sonorità senza tempo. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Fuori Stagione ed è totalmente gratuita.

Spiega Tommaso Bertini, presidente dell’associazione: "Dopo i buoni risultati della prima edizione, abbiamo voluto raddoppiare lo sforzo e aggiungere una seconda giornata al Festival, arricchendo così il cartellone. La nostra associazione è stata fondata nel corso del 2025, con l’intento di creare per Rocca San Casciano e la vallata del Montone occasioni culturali e di svago. Grazie all’aiuto del Chiosco di Rocca, degli sponsor e dei tanti volontari che come noi credono nel progetto, tutto questo è stato reso possibile" (info: 342.9451124 e mail: fuoristagionefestival@gmail.com).

Sorta intorno al Mille, come eremo della Badia di Dovadola o come monastero legato all’abbazia dantesca di San Benedetto in Alpe, la chiesa benedettina di San Donnino, sulle colline di Rocca verso Galeata, domina la valle del Montone. Nell’abside sono conservati resti di affreschi di scuola riminese del Trecento. A sottolineare l’antichità del sito monastico e i legami fra i luoghi sacri della montagna romagnola, una leggenda racconta che tre santi, San Valentino della pieve di Tredozio, San Donnino di Rocca e Sant’Ellero di Galeata, si lanciavano il martello da muratore da un monte all’altro per costruire le loro chiese. Per i rocchigiani è rimasta ancor oggi meta di passeggiate e luogo di manifestazioni culturali, musicali e ricreative.

Quinto Cappelli