Il Futurismo e l’omaggio di Balla a Forlì

Un viaggio che parte dall’arte antica al Futurismo. Si tratta del nuovo appuntamento con ‘Un’opera al mese’, domani alle ore 18 al teatro Diego Fabbri, dove saranno protagoniste le opere di uno dei giganti del Novecento: Giacomo Balla. Al centro della serata ci sarà l’enigmatico dipinto ‘Siamo in quattro (beato chi li trova)’ realizzato negli anni Venti del secolo scorso e proveniente dalle collezioni del museo civico di palazzo Romagnoli. ‘Un’opera al mese’ è promosso dall’assessorato alla Cultura, è curato dal dirigente dell’omonimo servizio, Stefano Benetti, ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei di Forlì presieduta da Raffaella Alessandrini.

"Dopo l’appuntamento di gennaio dedicato all’arte medievale – spiega in una nota l’assessore Valerio Melandri – ci ‘tuffiamo’ nel Futurismo. Con questa rassegna cerchiamo infatti di attraversare tutti i secoli della storia dell’arte per coinvolgere i forlivesi, e non solo, in un viaggio senza confini temporali, con una narrazione divulgativa pur se rigorosamente scientifica".

A presentare l’opera al teatro Diego Fabbri sarà Claudio Spadoni, storico dell’arte, già direttore dell’Accademia delle Belle Arti e del Museo d’Arte di Ravenna. "’Balla Futurista, al cenacolo artistico Forlì’, è la dedica che si legge alla base di un dipinto – spiega in una nota Spadoni – donato da uno dei maggiori protagonisti dell’avanguardia futurista che sotto la guida di Marinetti si impose agli inizi del secondo decennio del ‘900 dopo il Manifesto programmatico pubblicato su ‘Le Figaro’ il 20 febbraio 1909".

Un dono singolare quello di Balla, torinese d’origine e romano d’adozione, quando ormai cinquantenne e artista già affermato omaggia un semisconosciuto circolo artistico forlivese. "È insolito – continua l’esperto - perché si tratta anche di un autoritratto particolare, realizzato probabilmente tra il 1920 e il 1925 ma che in realtà è un ritratto multiplo da ‘indovinare’. Lo stile è ancora memore della prima stagione futurista, come ribadisce la firma, e tornano i temi cari a Balla: della luce, delle compenetrazioni, dei ‘tagli’ cromatici e del dinamismo".

Giunta al sedicesimo appuntamento, la rassegna ‘Un’opera al mese’ ha finora raccontato il patrimonio artistico forlivese sia antico che moderno: dalla ‘Dama dei Gelsomini alle pregevoli opere del Canova’; dal ‘Pestapepe’ alla ‘Fiasca con Fiori’; dal Beato Angelico e dal Maestro di Forlì al Palmezzano e al Cagnacci; e poi il Novecento con Wildt, De Chirico, Depero, Sironi.

Valentina Paiano