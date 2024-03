Il futuro all’ex Eridania. Zattini: "Presto le visite, sarà il nostro Central Park. La fabbrica è una cattedrale"

"Potrebbe diventare un piccolo Central park forlivese". Questa l’idea – solo apparentemente ambiziosa – del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini in merito al destino dei 16 ettari che compongono l’area dell’ex Eridania. Le parole del primo cittadino nel corso di una visita aperta alla stampa, in realtà, puntando più sull’area verde che sullo stabile centrale. E frena con decisione rispetto ai tanti progetti dei quali si è parlato nei corso dei mesi scorsi (una piscina, un auditorium, un museo della Romagna, solo per citarne alcuni). "Potrebbe essere – spiega Zattini – un grande parco della città con le strutture messe in sicurezza, ma esattamente così come sono adesso. Questa è una cattedrale industriale straordinaria che sarebbe bello poter congelare allo stato attuale". Almeno per ora.

L’edificio, del resto, è vincolato e anche una futura destinazione dovrebbe tenerne conto. Oltre a una valutazione di ordine architettonico, nel futuro dell’ex zuccherificio gioca un ruolo pesante l’enorme cifra che servirebbe per intervenire sulla parte in muratura: "Dobbiamo avere l’onestà intellettuale di dire che attualmente non è pensabile fare progetti concreti sulla struttura, anche perché le priorità in questo momento sono molte e sono legate ai progetti del Pnrr". Zattini cita anche la gemella di quella forlivese, l’ex Eridania di Parma che oggi è un auditorium: "Lì, in collaborazione con Barilla, fu fatto un investimento multimilionario".

A ripercorrere la vicenda che, nel 2022, portò all’acquisizione dell’edificio industriale e delle sue pertinenze è l’assessore al bilancio Vittorio Cicognani: "Ci fu un risparmio enorme rispetto alle previsioni: la prima asta era da 21 milioni e noi alla fine acquistammo tutto per 850mila euro. È, però, un’area così grande che la sola parte edificata potrebbe contenere piazza Saffi almeno due volte. Ora sono prioritarie opere di riqualificazione più avanzate su un piano progettuale, come la Ripa". Sindaco e assessore, poi, tra i calcinacci hanno dispiegato una piantina: si tratta della variante Poc del 2013 dove si vedono i progetti elaborati dalle amministrazioni di allora (quando, va detto, l’ex Eridania era ancora privata). "Qui avrebbe dovuto essere tutta un’enorme colata di cemento – interviene Zattini – e chi dice che non teniamo conto della tutela ambientale dovrebbe saperlo".

La variante, oggi decaduta, vedeva un progetto in qualche modo simile al Polo H di cui si parla a Vecchiazzano: zona residenziale, supermercato, casa di riposo, ma anche caserma, scuola e altro ancora. "Noi invece – sottolinea il sindaco – non abbiamo mai dubitato che l’ex Eridania dovesse avere una vocazione pubblica e che la sua parte verde dovesse essere preservata".

Proprio la parte verde è stata oggetto del primissimo intervento da parte del Comune: "Nei mesi scorsi – illustra l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta – abbiamo ripulito tutto il perimetro del terreno, liberandolo dalla vegetazione spontanea e ripristinando le reti rotte che utilizzavano le persone per accedere abusivamente. Non abbiamo toccato alberature vere e proprie e la fauna locale non è stata danneggiata".

La pulizia non ha solo uno scopo legato all’igiene pubblica: "Proprio il sentiero lungo il perimetro – spiega Zattini – potrebbe essere la prima parte fruibile in autonomia, dove i cittadini potranno andare a passeggiare senza, però, accedere alle aree più interne che ancora non sono in sicurezza e che, per ora, potranno essere accessibili solo nel contesto di visite guidate. Le tempistiche? Speriamo già con l’arrivo della bella stagione". Ci sono già richieste di appassionati di fotografia: l’idea è quella di consentirne l’accesso dopo aver sottoscritto un’assicurazione.