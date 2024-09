Il futuro dei Mercoledì del Cuore: "Ci si ispiri alle prime edizioni. Non solo movida, anche cultura"

di Marco Bilancioni

Marco Viroli, scrittore, comunicatore, esperto di storia locale (a fianco, nella foto piccola)... lei vide nascere i Mercoledì del Cuore.

"Il consorzio dei commercianti, Forlì nel Cuore, si appoggiava a un’agenzia, Integra Solutions, di cui ero consulente. Sono stato anche commerciante e residente in centro".

L’assessore Vincenzo Bongiorno dice: ripensiamo i Mercoledì del Cuore.

"Sono d’accordo. Negli ultimi anni è mancata una regia. Ripensarli, per me, significa riflettere su come partirono, con quale formula".

Può ricordarlo?

"C’era un programma definito: potevi sapere esattamente con mesi d’anticipo quando e dove avresti trovato una band. C’era una regia. Avevamo un budget che ci consentiva per esempio di dare un piccolo cachet agli artisti e di mantenere una certa qualità".

Musica, ma non solo.

"C’era la parte culturale: visite guidate, presentazioni di libri. C’erano i gruppi sportivi o di danza che si esibivano".

L’esperimento di poche sere fa riguarda le famiglie. È una strada diversa dal passato?

"È un’idea giusta. Magari con un’area vocata all’intrattenimento per bambini, che fidelizzi i partecipanti. Su una cosa però non sono d’accordo".

Quale?

"Il cambio del nome: lo vedo come un rischio. La gente tuttora li chiama ‘Mercoledì del Cuore’. C’è una storia dietro, che l’ha fatto diventare un marchio. Casomai si dica che sono i nuovi Mercoledì del Cuore".

Non ci sono stati, per fortuna, gravi episodi di cronaca. Però la sensazione è che negli ultimi anni, al netto di qualche evento organizzato, si andasse in centro il mercoledì per la cosiddetta ‘movida’. Ovvero, semplicemente perché ci si ritrova: qualcuno mangia un gelato, altri magari bevono alcolici...

"È anche la mia sensazione. Ci vuole un modello che punti maggiormente sulla qualità, anche sulla storia e la cultura della città, perché significa poi fare innamorare di Forlì. E non dimentichiamo i residenti: un modello più controllato dal punto di vista del rumore e degli orari".

È evidente che il Comune vorrà fare la propria parte. Fino a quasi dieci anni fa, però, lo faceva tramite un consorzio di esercenti. Di cui si sente una gran mancanza. Come si fa, senza?

"Bella domanda. Anche senza riproporre la formula originaria, ci vuole un team che lavori con cognizione di causa, conoscendo la città. Il problema del centro di Forlì, l’abbiamo detto tante volte, è la sua dimensione: è molto grande, difficile da animare tutto".

Il consorzio Forlì nel Cuore senza la partecipazione diretta del Comune si è trovato sempre più in difficoltà.

"Non poteva farcela da solo. E inizialmente, c’era anche Integra Solutions. L’altro aspetto non facile è quello di coinvolgere tutti. Anche le attività non di somministrazione".

Non bar e ristoranti, insomma, ma i negozi di abbigliamento.

"Esatto. Anche per questo è importante che l’evento non sia solo movida: se si coinvolgono le famiglie, queste sono potenziali clienti. Ma bisogna convincere i titolari a rimanere aperti, anche quando l’evento programmato non è esattamente di fronte alla propria porta".