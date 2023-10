Il futuro dei motori. Siboni entra a far parte di Bondioli & Pavesi

L’azienda Siboni Srl, importante realtà forlivese specializzata nello sviluppo e produzione di motori elettrici e applicazioni di elettronica integrata per svariati settori (dall’agricoltura al manifatturiero, fino alla robotica), è stata acquisita, nei giorni scorsi, dal gruppo mantovano Bondioli & Pavesi.

A renderlo noto la stessa impresa lombarda di Suzzara, che ha esaltato la ‘solida esperienza’ e il ‘know-how applicativo’ maturati dall’azienda forlivese di via Lughese in quasi sessant’anni di attività nell’ambito dell’elettrificazione e automazione industriale. Siboni Srl nasce infatti nel 1957 da un’idea dei fratelli forlivesi Enzo e Ivo Siboni, che avviano la loro impresa di riparazione di piccoli elettrodomestici, elettroutensili e motori elettrici. A partire dagli anni Sessanta, l’esperienza di officina di riparazione si converte in vera e propria produzione di motori elettrici, cui si aggiunge, successivamente, una linea di riduttori epicicloidali di precisione e motoriduttori in corrente continua, linea che rappresenta tuttora il ‘marchio di fabbrica’ di Siboni. Il percorso dell’azienda compie un balzo significativo negli anni Duemila, con lo sviluppo dell’elettronica per il controllo dei motori, fino ad acquisire le tecnologie per realizzare soluzioni meccatroniche in cui si integrano motori ‘brushless’ (a corrente continua e senza spazzole), riduttori epicicloidali ed elettronica a bordo.

Ancora oggi, l’intera gamma di prodotti Siboni esce dallo stabilimento di Forlì. "La famiglia Siboni cercava un partner per poter continuare a crescere, memore dello straordinario lavoro svolto dalle persone che, a partire dalla fondazione dell’attività nel 1957, hanno collaborato e contribuito al successo dell’azienda – afferma Damian Molyneux, direttore generale di Siboni –. Abbiamo visto in Bondioli & Pavesi un partner con valori affini ai nostri, un gruppo innovativo e dinamico negli investimenti sia nel capitale umano che sulla tecnologia. Il percorso che compiremo assieme – continua – sarà meraviglioso e sfidante, grazie alle competenze e all’impegno di tutti. E ci aiuterà a essere sempre più competitivi. Dal canto nostro, siamo lieti di contribuire al successo del gruppo Bondioli & Pavesi".

"Siamo entusiasti di accogliere Siboni come nuovo membro della nostra famiglia, – dichiara la proprietà B&P – certi che le sue tecnologie apporteranno al gruppo un significativo valore aggiunto nella crescita dell’elettrificazione per il settore agricolo e industriale. Con Siboni condividiamo la passione per il lavoro, l’attenzione verso le persone e la ricerca di eccellenza".

Bondioli & Pavesi ha chiuso il 2022 con un fatturato di 460 milioni di euro ed è presente in oltre ottanta Paesi del mondo, che contribuiscono a circa il 90% del fatturato.

