Sarà presentato sabato alle 16,30 al centro culturale Pertini di Santa Sofia il libro ‘Il futuro dei parchi. Dal locale al globale. Gli albori del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna’ (Il Ponte Vecchio Editore) di Enzo Valbonesi e Oscar Bandini. L’appuntamento è promosso da Comune, Sophia in libris e dal circolo Legambiente Alto Bidente e vedrà la presenza, oltre agli autori, del presidente del Parco Luca Santini e di Romagna Acque Tonino Bernabè. Modera Mario Russomanno.

Il libro racconta la nascita del Parco nazionale a trent’anni esatti dalla sua istituzione.

"Lo fa in un mix di vicende locali – scrivono gli autori –, dagli anni ’70 in avanti, e nazionali; attraverso il lungo percorso che ha preceduto la approvazione della Legge nazionale sulle aree protette, la 394 del 1991. E’ quindi, allo stesso tempo, una testimonianza storica degli avvenimenti locali che si sono sviluppati innanzitutto nel versante romagnolo del Parco e insieme a ciò la descrizione del dibattito politico-istituzionale che si è snodato in Italia a partire dagli anni settanta". L’avvento del Parco nazionale, nel versante romagnolo, è stato preceduto di alcuni anni dalla nascita del Parco regionale del Crinale romagnolo istituito dalla Regione Emilia-Romagna nel 1988, cinque anni prima del parco nazionale. Nelle 160 pagine del libro sono richiamate anche la lunga storia delle foreste romagnole che facevano parte del complesso di quelle Casentinesi e il vivace dibattito che si sviluppò in Romagna e che vedeva contrapposte le ipotesi di sviluppo turistico montano a quelle della forte tutela di uno dei lembi meglio conservati dei boschi del crinale dell’intera catena appenninica. Gli autori poi si chiedono come rilanciare l’azione delle aree protette alla luce del cambio climatico, individuando nei parchi come soggetti di rilancio delle aree interne incentivando la partecipazione e la creazione di posti di lavoro per i giovani.

Le ultime pagine contengono le testimonianze di alcuni dei protagonisti dei primi anni del Parco nazionale, tra cui quella di Valdo Spini che da Ministro dell’Ambiente a metà degli anni novanta impresse uno straordinario slancio alla creazione degli enti di gestione, insieme a un corredo fotografico di alcuni scorci dell’area protetta tosco-romagnola. Gli autori, Enzo Valbonesi e Oscar Bandini, hanno condiviso buona parte delle vicende del Parco in ruoli importanti. Coetanei ed entrambi di S. Sofia, il comune romagnolo che più si è attivato per il Parco regionale e nazionale, hanno fatto parte del suo Consiglio, come presidente e consigliere e operato entrambi in Federparchi, di cui Valbonesi è stato presidente fino al 2001.