Il futuro del PalaGalassi. Stadium srl gestirà gli eventi. Si punta a grandi ospiti

Il PalaGalassi - Unieuro Arena sarà teatro di grandi eventi della musica e dello spettacolo: è questo l’intento della nuova società gestrice alla quale è stata affidata la gestione della struttura; ad aggiudicarsi la concessione per un periodo di due anni, all’esito del bando di gara pubblicato dal Comune, è stata la società riminese Stadium Srl di Ernesto de Filippis. La società non è nuova nel campo della gestione di strutture polifunzionali, infatti ha appena concluso le gestione ventennale dell’Rds Stadium di Rimini – che dal 2013 al 2023 ha ospitato 1.400 eventi per un totale di 5.000 giornate di programmazione – e ora a Forlì avrà il compito di definire gli eventi di carattere extra-sportivo del palazzetto. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il PalaGalassi in una location di qualità in grado di richiamare i protagonisti del mondo dello show business e dell’intrattenimento a livello nazionale e internazionale, puntando in particolare su musica, spettacoli per famiglie e teatro.

"Se è giusto definire come fantastica la notizia della programmazione di grandi eventi musicali all’interno del Palagalassi - Unieuro Arena – afferma il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo – è altrettanto corretto sottolineare che, da un punto di vista operativo e organizzativo, questo risultato risponde a una scelta politica che ha determinato questo successo. Penso sia giusto da parte mia rivendicare il fatto che abbiamo lanciato una sfida importante, puntando in alto, e che questa sfida ha prodotto un risultato di successo".

Il progetto include anche un piano di riqualificazione della struttura finanziato attraverso fondi del Pnrr, che prevede l’installazione di nuove poltroncine in diversi settori del palazzetto e l’installazione di un impianto luci adatto anche ai concerti e, più in generale, alle esibizioni live.? "Comincia una nuova avventura – dichiara l’ad della Stadium Srl de Filippis –. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per rilanciare questo importante impianto e desideriamo ringraziare il Comune per la fiducia riposta nel nostro progetto, certi che sia solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione e di un lavoro sinergico capace di generare un impatto positivo sulla città. Forlì ha tutte le carte in regola per ambire a traguardi importanti e rafforzare il proprio ruolo di attrattore per appuntamenti dal respiro nazionale e internazionale e per un pubblico numeroso. Fondamentali saranno le collaborazioni con gli operatori economici del territorio che possono portare il loro contributo, in un’ottica di sistema. Porteremo a Forlì il know-how accumulato nella nostra ventennale esperienza riminese, puntando a replicare e magari superare i numeri dell’Rds Stadium".

Proprio in questi giorni Ernesto de Filippis di Stadium ha stipulato in accordo con Patrick Contarini, ceo e general manager di Spettacoli.Pro, una società di consulenza e di organizzazione di eventi che produce per la tv e il teatro, distribuisce spettacoli in Italia e offre formazione in eventi business: "Abbiamo già fissato alcune date – anticipa de Filippis – che saranno svelate ufficialmente nei prossimi giorni. Siamo certi di poter offrire fin da subito un calendario di primo piano".

