Il futuro della Fiera: "Intesa con Cesena?. Ma eventi ancora a Forlì"

"Un’intesa con Cesena avrebbe lo scopo, comunque, di rilanciare le fiere di Forlì e, lo sottolineo, a Forlì. Non mi straccerei le vesti se si arrivasse a quel punto: l’abbiamo dimostrato gestendo Fieravicola senza campanilismi. Ma io non darei per scontato che si faccia...".

Vittorio Cicognani, lei è assessore al bilancio e ai lavori pubblici del Comune di Forlì. Facciamo un passo indietro: il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini ha detto che, così, la Fiera di Forlì non si regge.

"Ha un po’ esagerato... Non c’è emergenza economica, e di questo dobbiamo dare merito al lavoro del presidente Valerio Roccalbegni. C’è, però, la legge Madia che prevede che gli enti pubblici debbano dismettere le quote di società partecipate che, dopo qualche anno, non raggiungono un milione di euro di fatturato".

È il caso della Fiera. Quando dovrete agire?

"Entro il 2024 dobbiamo trovare la soluzione e metterla nero su bianco".

Quale può essere la soluzione?

"Escluderei la fusione delle fiere. C’è anche l’affitto del ramo d’azienda: ovvero, la Fiera di Cesena rileva la gestione degli eventi di Forlì. Oppure liquidare la vecchia società e crearne una nuova, per la quale gli effetti della legge Madia non siano subito in vigore. Certo, sarebbe più complicato".

In quest’ultima ipotesi, sarebbe sempre Forlì a gestire la sua Fiera.

"Esatto".

Battistini, al Carlino, ha detto che state ragionando ormai su una gestione condivisa con Cesena.

"È uno scenario per il quale non mi straccio le vesti. Anche perché finora, nei nostri incontri, si è ragionato senza campanilismi: l’obiettivo non è portare a Cesena le nostre fiere, ma continuare a organizzarle a Forlì facendole funzionare".

Citava prima Fieravicola. Cosa intendeva?

"In quel caso c’era da mettere in sicurezza un evento importante per tutta la filiera avicola. Abbiamo ragionato in ottica romagnola, perché ora viene ospitata a Rimini, salvaguardando gli interessi delle aziende del settore. Nessuno dica che abbiamo privilegiato il nostro campanile. Ma la gestione dell’intera Fiera è un caso diverso".

Togliamoci un dubbio: il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini è stato vicesindaco di Cesena. La proposta di coinvolgere la Fiera di Pievesestina non è di parte?

"Conosco Carlo, che della nostra Fiera è stato anche direttore, i nostri rapporti sono costanti e non penso questo di lui. La Camera svolge il proprio ruolo per tutti i territori".

L’ente camerale aveva previsto addirittura un’uscita dalla compagine il 31 dicembre 2023. Anche se si procederà più lentamente, questo sarebbe un problema?

"Precisiamo che i soci sono tre: noi, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi, che non essendo di natura pubblica non ha il vincolo della legge Madia. Il Comune ha la quota maggiore, ma di poco: per decidere, insomma, bisogna essere uniti".

E, appunto, se uno sfila?

"Dal punto di vista della gestione, no, non sarebbe un problema perché oggi la Fiera non è onerosa. Bisognerebbe però chiedersi come liquidare un socio. Non sarebbe però una bella mossa da un punto di vista politico...".

Prima di procedere, dovete mettere a posto il tetto?

"È un problema che mi pongo: cosa succede se la Fiera di Cesena gestisce quella di Forlì, poi durante un evento inizia a pioverci dentro? Ricordo che il Comune è proprietario dei padiglioni".

È possibile risolvere l’annosa questione?

"Le infiltrazioni sono state provocate dall’installazione dell’impianto fotovoltaico, negli scorsi decenni. Smontare l’impianto sì che farebbe fallire la Fiera, perché l’ammortamento non è ancora finito. Abbiamo chiesto dei preventivi per valutare la riparazione del tetto mantenendo il fotovoltaico".

Tempi?

"Considerando la ricerca delle risorse, l’appalto, il progetto e i lavori, dal momento in cui capiremo che si può fare, dovrà passare almeno un anno. Il problema, comunque, va risolto perché non riguarda solo le rassegne ma anche la Protezione civile".

In caso di calamità, la Fiera diventa la sede operativa dei soccorsi.

"L’abbiamo visto durante l’alluvione. E davvero è il luogo più adatto da un punto di vista logistico. Ma non possiamo permetterci che ci piova dentro durante un’emergenza".