Il futuro della montagna: una giornata per parlarne

Il Gal L’Altra Romagna e i Comuni di Premilcuore, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, in collaborazione con Romagna Acque e Appennino Hub, hanno organizzato per sabato prossimo l’evento del Progetto BenEssere, per approfondire il tema ‘Coltivare montagne. La montagna cresce, fermenta, si espande e si mobilita’.

Spiegano gli organizzatori: "L’ incontro con tavole rotonde, talk e presentazioni si svolgerà in tre tappe dislocate a Premilcuore, Rocca San Casciano e Portico di Romagna". S’incomincerà alle 9.30 a Premilcuore, presso il B&B Luna e Stelle in via Padre Pietro Leoni 24, sul tema ‘Appennino fertile: dentro le nuove economie che rigenerano le comunità locali’.

"Dalle 9.30 alle 13 discuteremo su come realizzare futuri possibili e alternativi per l’economia delle comunità locali pronte a scommettere sul territorio del nostro Appennino". Dopo i saluti del sindaco Sauro Baruffi e di un rappresentante di Romagna Acque, si alterneranno negli interventi: Mattia Biserni del Progetto Benessere, Andrea Zanzini e Riccardo Stocco da Appennino Hub (con ‘Accompagnare reti e forme d’impresa rigenerative in montagna’), Debora Fabbrica e Manuele Fabbri (con ‘La nascita della cooperativa di comunità a Premilcuore: obiettivi’), Bruno Biserni, presidente del Gal Romagna. Dopo alcune testimonianze concrete di valorizzazione del territorio appenninico romagnolo, concluderà la mattinata intorno alle 13.30 Davide Baruffi, assessore regionale alla montagna e aree interne.

L’iniziativa si sposterà nel pomeriggio nella valle del Montone. Dalle 15.30 alle 17.30 si proseguirà a Rocca San Casciano, presso il parco pubblico Carlo Alberto Cappelli di via San Francesco 4, approfondendo l’argomento ‘Dal Cambia Vita’ (progetto in atto da alcuni anni a Rocca per riportare gente nel comune collinare e montano) alle nuove forme dell’abitare l’Appennino’.

Proseguono gli organizzatori locali: "Affronteremo il tema dell’abitare e co-abitare, come nuove forme dello stare insieme e creare comunità a partire dell’esempio del progetto Cambia Vita". Alle 18.30 l’ultimo appuntamento della giornata farà tappa Portico di Romagna, alle ore 18.30 presso il giardino pubblico di Dante e Beatrice, in piazza Santa Maria in Girone. Qui, ai piedi della millenaria Torre Portinari (dove sarà stata appena inaugurata la mostra di ceramica faentina ‘L’altro volto della terra’), è in programma il recital e dialogo con Franco Arminio, poeta, scrittore, paesologo e regista italiano, che scrive su vari giornali nazionali e dal febbraio 2024 conduce ‘La biblioteca dei sentimenti’, trasmesso su Rai 3 il sabato pomeriggio.