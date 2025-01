Il futuro della Rocca: "Storia e intelligenza artificiale: tour virtuali per un progetto unico"

di Sofia Nardi

Alberto Casadei, professore ordinario di letteratura italiana all’Università di Pisa, critico letterario e autore, da giorni il Carlino porta avanti un dibattito sul futuro della Rocca. Lei, da forlivese, che ne pensa?

"Condivido molte delle perplessità del professor Roberto Balzani, intervistato sull’edizione del 7 gennaio: il periodo Pnrr che ci aveva dato l’illusione che l’università disponesse di moltissimi fondi".

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini sogna un Campus, Balzani lo ha avvisato che rischia di trovare molte difficoltà.

"Come ha detto Balzani, ci troviamo ad andare incontro a una contrazione negli investimenti e anche a un fisiologico calo degli iscritti che renderà forse azzardato fare investimenti in nuovi campus. Penso anche che, in questo contesto, un ateneo ci penserebbe molto bene prima di affrontare una ristrutturazione così importante".

Quale dovrebbe essere, quindi, la nuova destinazione della Rocca dopo il trasferimento del carcere? Se ne parla da molto tempo, ma non ne manca ormai più molto.

"Sarebbe interessante pensare a un progetto attrattivo originale, qualcosa che esista solo a Forlì".

Sempre legato al mondo dell’università?

"Sì, ma non solo. Penso che dovrebbe avere un capitale misto che coinvolga università e aziende private. A queste condizioni potrebbe venirne fuori qualcosa di interessante".

Altri, in questi giorni, hanno proposto laboratori, ricerca, start-up. Lei ha in mente un progetto specifico?

"Premessa: siamo nel mondo dell’astrazione, dato che non sono informato sulla concreta esistenza di altri progetti simili. Però mi viene in mente una realtà locale che applichi l’intelligenza artificiale al turismo culturale. Forlì in questo potrebbe diventare come una piccola Silicon Valley".

Pensa che Forlì sarebbe il luogo giusto per un laboratorio simile?

"Direi di sì. Le grandi mostre la stanno lanciando come città a vocazione culturale, ma al contempo non è una città turistica affermata come, mettiamo, Firenze, e questo la contraddistingue come un terreno ancora da esplorare".

Immagina anche quali potrebbero essere le potenzialità dell’AI applicata al turismo?

"Penso a un mio viaggio a Roma di diversi anni fa, quando ebbi modo di vedere i Fori imperiali ricostruiti grazie alla realtà aumentata. Ora la tecnologia è andata avanti, anche grazie all’intelligenza artificiale, e si può parlare addirittura di realtà immersiva: un’esperienza coinvolgente che interessa molto i turisti. A Forlì, ad esempio, potrebbe essere molto stimolante".

Quindi il laboratorio potrebbe servire a valorizzare la città?

"Si potrebbe pensare a creare tour virtuali che mostrino la città com’era in passato. Il patrimonio culturale non manca. Certamente, però, non dovrebbe essere un progetto esclusivamente forlivese, infatti si dovrebbe formare un team pronto a lavorare su un progetto più a grande respiro. Insomma, non si può certo pensare di ristrutturare un immobile del genere per farne una stanza con qualche sedia e un proiettore. Se si formasse una squadra seria con un piano solido non vedo perché non dovrebbe interessare anche realtà internazionali importanti".