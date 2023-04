Il futuro dell’educazione Specialisti a confronto

Dopo la pausa forzata legata alla pandemia, riprendono a Forlì gli appuntamenti con ‘Educare Verbo Delicato - incontri, confronti e dialoghi verso una nuova scuola’, ideati e organizzati dalla scuola don Oreste Benzi in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII. La IV edizione della manifestazione prevede tre appuntamenti pubblici e gratuiti.

Si parte domani alle 9.30 nel salone del palazzo comunale (piazza Saffi 8) con il convegno ‘autisTIchiamo 2023’. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, una rosa di specialisti parlerà di inclusione e socialità: previsti gli interventi di Mariella Allegretti (direttrice NPIA Forlì-Cesena), Gianluca Bartoli (chinesiologo e psicomotricista neurofunzionale); Diamante Sbarzaglia (psicomotricista), Vera Stoppioni (primario Npia Fano - Centro regionale Marche Autismo), Arianna Valentini (logopedista), Valeria Zoli (psicologa e analista BCBA). Il convegno, che si concluderà alle 12.30 è rivolto agli addetti ai lavori e alle famiglie interessate al tema.

Mercoledì 19 aprile alle 18 nella sala Melozzo (piazzale Melozzo degli Ambrogi 7A) i docenti dell’Università Cattolica di Milano Chiara Giaccardi, sociologa, e Mauro Magatti, economista e sociologo, proporranno una riflessione sul ruolo della scuola nel potenziare il sapere umano in un mondo sempre più preda dell’intelligenza artificiale. ‘Per un’educazione generativa. Sopra-vivere nella società digitalizzata’ è il titolo dell’incontro, che si svilupperà prendendo spunto dal pensiero espresso in ‘Supersocietà’, l’ultimo libro della coppia di accademici.

Terzo e ultimo appuntamento mercoledì 3 maggio, sempre alle 18 nella Sala Melozzo: Stefano Zamagni, uno tra i maggiori esperti nel campo dell’economia civile, introdurrà la pedagogia del gratuito intervenendo sul tema ‘merito e gratuità nella scuola di oggi e di domani’. L’idea, che trova applicazione concreta in diverse realtà tra cui la scuola Don Oreste Benzi, pone alla base del sistema educativo la logica del dono, ‘pietra viva’ per una comunità più robusta e unita. Al secondo e terzo incontro sarà possibile partecipare con i bambini, per i quali è previsto un servizio di baby-sitting (per i piccoli dai 3 ai 5 anni) e un laboratorio (6-12 anni). I due appuntamenti si concluderanno con un aperitivo. Il programma di ‘Educare Verbo Delicato’ è stato accolto con entusiasmo dal Comune di Forlì, che sostiene l’iniziativa e ha concesso il patrocinio al convegno sull’autismo, e dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, che ha scelto di ospitare due incontri. Per informazioni, [email protected], tel. 345.3986628.