Il futuro di Confartigianato Morigi rieletto presidente "Più dialogo con le istituzioni"

Luca Morigi è stato riconfermato ieri, al termine dell’assemblea congressuale, presidente di Confartigianato Forlì per i prossimi quattro anni. Costituita nel 1946, l’associazione rappresenta più di 2.800 imprenditori con una presenza capillare sul territorio.

A livello nazionale, invece, sono più di 700mila le aziende associate a Confartigianato, appartenenti a 870 settori di attività: si propone come un partner per far crescere le imprese in un’economia in continua evoluzione, grazie a un sistema di servizi integrati e su misura.

"Al gruppo dirigente – afferma Morigi – spetta il compito di continuare a intensificare il dialogo con le istituzioni di riferimento per tutelare le nostre imprese". Il presidente chiede di rafforzare "il confronto con gli amministratori locali a partire dai comitati zonali attivi nei diversi comuni del Forlivese, primo punto di contatto fra gli associati e la sede principale". Confartigianato deve quindi intervenire con tempestività, affiancando gli artigiani nel rapporto con gli enti di riferimento: fare squadra tutti insieme per valorizzare un patrimonio economico importante per la Romagna e per l’Italia".

Gli fa eco Marco Granelli, presidente nazionale dell’associazione, che parla della necessità di "rimuovere gli ostacoli che troppo spesso appesantiscono il talento e le ambizioni degli artigiani". Granelli individua i temi da affrontare con urgenza che sono "la burocrazia amministrativa in materia di lavoro, la legislazione fiscale che va semplificata con riduzione della pressione sulle imprese e il caro energia con costi eccessivi che vanno ridotti". Poi focus sui bonus edilizi che "sono un aspetto centrale per garantire uno sviluppo duraturo per il Paese e sulla carenza di personale per le aziende che faticano a trovare risorse adeguate sia come numero che come competenze tecniche". La necessità quindi di "promuovere gli istituti scolastici professionali che in Germania, per esempio, sono dieci volte superiori rispetto all’Italia. Occorre trovare manodopera specializzata: i corsi di formazione devono essere quindi incentivati e promossi".

Poi lancia un appello agli artigiani che "spesso sono bravi solisti, ma devono impegnarsi a diventare orchestrali in grado di portare avanti una sinfonia di crescita sul mercato". Al termine della parte dedicata ai rinnovi delle cariche elettive si è tenuta la lectio magistralis del senatore Pier Ferdinando Casini che è intervenuto sul tema ’L’Italia nel mare nostrum: riflessioni di geopolitica sul Mediterraneo’. Il veterano dei senatori della Repubblica ha offerto una visione ampia del quadro internazionale, dove i confini sono sempre più labili e "i flussi migratori vanno governati senza invocare, come fece Giorgia Meloni quando era all’opposizione, blocchi navali irrealizzabili: adesso che è al Governo non ne parla più". Il problema dell’arrivo dei migranti è esploso anche "perché la Tunisia, per esempio, è diventata un hub dei trafficanti che gestiscono affari per milioni di euro. Sono inoltre favorevole allo ius soli e a un impegno di cooperazione europea che aiuti direttamente in Africa le popolazioni vittime di guerre e fame". Le parole di Papa Francesco in Ungheria, secondo Casini, sono la strada da seguire: pace, sviluppo e ritrovare l’anima europea per unire i popoli "senza sovranismi nazionali".

Gianni Bonali