Il futuro di via Punta di Ferro: "Luce e gas, problema bollette". Verso una prima intesa con Rimini

Come sta la Fiera di Forlì? Dopo le polemiche sull’assetto societario a cavallo tra dicembre e gennaio, l’occasione per fare il punto era la presentazione (ieri mattina in municipio) della rassegna ‘Old Time Show’. Valerio Roccalbegni, amministratore unico della Fiera forlivese ha parlato ieri con preoccupazione di "alti costi di luce e gas", "problemi evidenti". Quanto alla compagine, "convocherò a breve i soci".

Eppure le buone notizie ci sarebbero. Roccalbegni sottolinea il successo delle manifestazioni, che "creano un indotto economico e occupazionale sul territorio, grazie ai visitatori provenienti da tutta Italia che partecipano sempre più numerosi agli eventi e soggiornano nelle strutture recettive". L’impegno prosegue anche nel 2025: il calendario fieristico è pieno e i numeri sono superiori rispetto a qualche anno fa, con 200-300mila persone che frequentano in un anno l’area di via Punta di Ferro. Tuttavia "gli alti costi di luce e gas per riscaldare le grandi superfici espositive ci consegnano bollette con prezzi veramente importanti e aumenti esponenziali. Certamente la situazione economica e geopolitica è complicata e mi auguro che lo scenario possa mutare nei prossimi mesi in positivo, ma al momento i problemi sul tappeto sono evidenti".

Il futuro della Fiera di Forlì rimane inoltre incerto. L’addio della Camera di commercio della Romagna è stato annunciato dall’ente, ma non messo in pratica. Dopo l’appello delle associazioni categoria a rivedere la decisione, non se n’è più parlato. "Non ho ancora avuto notizie in merito al futuro della Fiera – spiega l’amministratore unico –. Convocherò a breve un’assemblea dei soci per cercare di capire meglio la situazione". Si tratta, in sostanza, di certificare con chiarezza le posizioni di tutti gli attori in campo e di avere risposte per andare a programmare gli impegni futuri.

Contattato dal Carlino nelle ore successive alle parole di Roccalbegni, l’assessore al bilancio e al patrimonio Vittorio Cicognani conferma che la Camera di commercio non ha fatto (ancora?) alcuna mossa formale per uscire dalla Fiera. "Non parlerei di un passo indietro, visto che non c’era stato nemmeno il passo in avanti...". Resta tuttavia il tema posto, già da qualche anno, dal presidente Carlo Battistini, ovvero la necessità di agire in una prospettiva non solo forlivese. "E noi non siamo fermi. Attendiamo a giorni una proposta della Fiera di Rimini, con la quale stiamo ragionando in merito ai convegni e ai congressi. Mi riferisco all’uso della Sala Europa che potrebbe essere riammodernata e diventare condivisa". Sarebbe la seconda forma di intesa extra-forlivese dopo quella su Fieravicola. Anche quella gestita insieme a Rimini (e non con Cesena).

