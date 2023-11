Il futuro, ’impresa’ per giovani. Start Hub aggrega sogni e realtà

Oggi dalle 18 alle 20 va in scena Start Hub, l’evento annuale, a ingresso libero di un progetto promosso dal Comune di Forlì per sostenere i giovani che vogliono sviluppare la propria idea d’impresa, di associazione e in generale di sviluppo professionale autonomo.

Avviato da ormai 2 anni, Start Hub è oggi una sorta community di giovani, partner ed esperti che sostengono progetti d’impresa, associativi e molto altro. Non a caso il motto dell’Hub è "Sognare il tuo futuro è una cosa seria" incitando i giovani a non lasciare i propri sogni nel cassetto e ad approfittare di Hub@Fo per costruire il proprio futuro professionale.

Durante l’evento, i partecipanti potranno conoscere i ’Grandi Progetti’ a Forlì dedicati ai giovani con Paola Casara assessore comunale, Carlo Battistini presidente della Camera di Commercio, Emanuele Menegatti presidente del Consiglio di Campus di Forlì. A seguire si dialogherà intorno a sfide e passioni del "fare impresa" con 3 giovani imprenditoriə di successo come Sara Brunelli, Alex Maurizi e Gian Marco Boschi. Davanti a un aperitivo, potranno poi confrontarsi sul loro progetto con esperti e imprese coinvolti dai partner. La conclusione è affidata a un live di 3 giovani promesse della musica forlivese: Sara Olivoni, Sofia Iacco e Anna Sbaragli, che canteranno il brano dei loro sogni. lnfo: fermenti.fo@comune.forli.fc.it.