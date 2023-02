‘Il gatto e la volpe’, a tutto jazz domani all’enoteca Colonna con Mirabassi e Zanchini

Subito dopo pranzo, domani alle 14,30, il palco dell’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro ospiterà Gabriele Mirabassi (foto a sinistra) e Simone Zanchini (a destra) con il loro ‘Il gatto e la volpe’, secondo evento della programmazione invernale del ‘dai de jazz club 2023’. Mirabassi e Zanchini daranno fiato, mani, sguardi, corpo a un incontro tra due grandi virtuosi del proprio strumento, in cui i ritmi sudamericani e il pulsare dello swing si mescolano al jazz contemporaneo, in un alternarsi di atmosfere dal sapore popolare ad altre colte, con vette di puro lirismo. Simone Zanchini è un fisarmonicista tra i più interessanti del panorama internazionale: strumentista curioso ed eclettico, creativo, la sua ricerca, senza dimenticare la tradizione, percorre tutti i territori e i linguaggi della musica contemporanea, acustica ed elettronica, con contaminazioni extracolte, per giungere ad un suo personalissimo approccio alla materia improvvisativa. Svolge un’intensa attività concertistica e collabora con musicisti e gruppi di differenti estrazioni musicali, compresa la classica.

Gabriele Mirabassi, tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale per il suono pieno e personale, il virtuosismo solistico, la grande forza, si muove con disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz. Numerose sono state le collaborazioni nel corso degli anni. Ha prestato la sua arte anche al teatro, alla canzone d’autore, alla danza. Entrambi hanno partecipato come guest al progetto dedicato alla musica di Nino Rota (album inciso recentemente, di cui è imminente l’uscita) dell’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti. Ingresso a pagamento, è possibile pranzare alle 12,30. Info: [email protected] oppure 340 5395208.

