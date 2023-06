’Il Gelato’ gestirà l’ex Chalet dei Giardini

L’ex Chalet dei Giardini e la relativa area che lo circonda hanno trovato un gestore, si è infatti conclusa la procedura di gara a evidenza pubblica indetta dal Comune di Forlimpopoli, proprietario del locale e dell’area. Un iter che si è prolungato di qualche settimana, rispetto all’apertura delle buste, avvenuta il 23 maggio scorso, per dar modo agli uffici di espletare tutte le fasi del procedimento e le verifiche del caso. Alla fine di questo percorso l’ex Chalet dei Giardini è stato assegnato con determinazione dirigenziale numero 300 del 12 giugno 2023 all’operatore ‘Il Gelato’ di Forlimpopoli. L’affidamento in concessione è finalizzato alla realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo della durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni. Obiettivo della concessione è la valorizzazione e la riqualificazione di questo immobile e della relativa area verde che si trova all’inizio di via De Gasperi di fianco a via Costa e al viale della stazione.

"L’intento è quello di favorire il recupero di quest’area – spiega la sindaca, Milena Garavini (foto) – fortemente frequentata data la sua vicinanza al centro storico e contribuire a uno sviluppo ulteriore della vita sociale delle persone che possono ritrovarsi in un luogo conviviale".

ma.bo.