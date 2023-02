Il giardino dei Musei dedicato a Dino Amadori

di Sofia Nardi

Tra le nuove intitolazioni degli spazi urbani rese note ieri dal Comune di Forlì una spicca su tutte: quella a Dino Amadori, l’oncologo che nel 1979 fondò l’Istituto Oncologico di Romagna e nel 2007 l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori, ovvero l’Irst di Meldola, realtà d’eccellenza a livello nazionale. Al luminare forlivese è stato dedicato il Giardino dei Musei, la nuova area verde di piazza Guido da Montefeltro che, da poco più di un anno, ha sostituito il grande parcheggio in cemento ai piedi del San Domenico. Ad attirare l’attenzione, in questo caso, è anche la celerità dell’intitolazione: infatti Amadori è deceduto meno di tre anni fa, il 23 febbraio 2020.

"Il lavoro svolto dagli esperti della commissione, presieduta dall’assessore Maria Pia Baroni – afferma il sindaco Gian Luca Zattini –, arricchisce il nostro tessuto urbano di denominazioni molto significative. Sottolineo, in particolare, l’intitolazione da me fortemente sostenuta alla memoria del compianto professor Dino Amadori, punto di riferimento a livello internazionale nella medicina e nell’aiuto alle persone, non solo in qualità di luminare in oncologia, ma anche per umanità e impegno civico. All’insegna delle qualità personali e professionali espresse in campo medico e nell’impegno istituzionale, anticipo che è nostra volontà ricordare anche Franco Rusticali, cardiologo, primario e già sindaco di Forlì".

"Da parte mia e della mia famiglia – commenta il figlio Andrea Amadori, anche lui medico – c’è una grande emozione e riconoscenza al pensiero che tutto il bene che mio padre ha fatto nel corso della sua vita trovi oggi un così ampio riscontro: la rapidità con la quale è stata portata a termine l’intitolazione ne è la prova". A far emozionare particolarmente Andrea Amadori è anche la zona di Forlì sulla quale è ricaduta la scelta dell’amministrazione: "Ci troviamo proprio di fronte al San Domenico, un museo che dà lustro a tutta la regione grazie alle splendide mostre che ospita. Penso che la scienza e l’arte abbiano molto in comune e che, di pari passo, ogni artista sia anche un po’ scienziato: il bravo uomo di scienza ha sempre a sostenerlo un’umanità e un’empatia che non si possono apprendere, ma sono doti innate, proprio come lo sono l’ispirazione e il talento artistico".

Il lato umano del resto ha contraddistinto l’operato Dino Amadori, apprezzato dai suoi pazienti anche per la vicinanza verso chi ne aveva bisogno, a discapito pure della vita privata: "Ne abbiamo riscontro ogni giorno – conferma il figlio –. Un bravo medico sarà sempre ricordato dai suoi pazienti, ma solo un medico ricco di umanità sa suscitare una simile emozione in chi parla di lui. Questo ci ripaga di tutto ciò che per noi figli ha significato rinunciare, talvolta, alla sua presenza, quando la professione, che per lui era una missione, lo assorbiva. È bello, ora, pensare che quando passeremo da lì insieme ai nostri figli e nipoti potremo dir loro che questo giardino è dedicato a lui".