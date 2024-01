Il Giorno della Memoria. Così i testimoni si raccontano. Mostra e note con la banda

Sono numerose le iniziative in programma in occasione del Giorno della Memoria. Domani alle 9.30, presso il monumento ai caduti nei lager nazisti e in tutte le prigionie, al parco della Resistenza, cerimonia istituzionale edeposizione di una corona commemorativa, con il sindaco Gian Luca Zattini e e associazioni combattentistiche d’arma. Renderà gli onori un picchetto militare del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile ‘Trieste’. Alle 10.15, nell’aula magna del liceo classico Morgagni si svolgerà un incontro con una rappresentanza di studenti e de Marconi che presenteranno i lavori svolti su Silvio Corbari e Tonino Spazzoli, relativi al progetto ‘Pietre d’inciampo’. Il prefetto Rinaldo Argentieri consegnerà le Medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.

Domenica alle 15, nel salone comunale si svolgerà un incontro con Roberta Ravaioli dal titolo ‘La storia degli internati militari italiani nei lager nazisti’, con la testimonianza di un internato forlivese. Alle 16.30, ‘Concerto per la memoria’ della Banda Città di Forlì, diretta da Roberta Fabbri. Ingresso gratuito. Presso il sacrario ai caduti di corso Diaz, resta allestita la mostra ‘Etty Hillesum – Il cielo vive dentro di me’, a cura del centro culturale don Francesco Ricci e dell’associazione nazionale Mutilati e Invalidi di guerra, visitabile fino al 31 gennaio: sabato e domenica 9.30 - 13 e 15-19 e nei feriali 15-19. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea organizzerà in questi giorni attività didattiche nelle scuole del territorio.

Toccano lo stesso argomento anche i due libri che verranno presentati questa sera alle 20.45 al Circolo Aurosa in corso Garibaldi 80: ‘I vicini scomodi’ di Roberto Matatia (nella foto) e ‘La Forlì ebraica’ di Francesco Gioiello. Matatia è un testimone di terza generazione che racconta la drammatica vicenda della famiglia del suo prozio Nissim: tutti i componenti del nucleo familiare morirono ad Auschwitz, tranne il figlio maggiore, Nino, che si salvò ma poi morì nel 1946 per le conseguenze delle afflizioni patite nel campo di sterminio. Il titolo del romanzo presentato deriva dal fatto che i Matatia, proprietari di una pellicceria a Forlì, possedevano una villa sul mare a Riccione e il loro vicino di casa era Benito Mussolini. Anche la Fumettoteca Alessandro ‘Calle’ Callegati partecipa al giorno della memoria, innanzitutto con una lezione per la scuola media Zangheri di Ca’ Ossi sul fumetto Maus, incentrato proprio sul tema dell’olocausto, e poi con un’apertura straordinaria oggi dalle 14 alle 18.