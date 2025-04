Il giovane dei ‘Fridays’: "Ecologia e ambiente, obiettivi comuni"

Parlarono di ambiente e di giustizia sociale, papa Francesco e il meldolese Giacomo Zattini, quando il 25 settembre del 2021 si incontrarono in Vaticano, nella Sala Clementina. Allora Zattini aveva 25 anni ed era portavoce ufficiale italiano dei Fridays For Future.

Giacomo Zattini, fu il pontefice a volere quell’incontro?

"Sì. Il giorno precedente si era tenuto il primo grande sciopero per il clima, e al movimento arrivò, inatteso, un invito ufficiale. Fui scelto io per rappresentare i giovani, anche perché a Forlì, insieme ai Fridays, avevamo portato avanti anche diverse iniziative che coinvolgevano il mondo cattolico".

Come andò l’incontro?

"Durò pochi minuti, ma fu molto emozionante. Gli portai la mia ‘lettera agli adulti’: un testo che avevo scritto una notte, in preda a un momento di frustrazione. Lui mi ringraziò e mi disse che, pur con modalità diverse, stavamo perseguendo gli stessi obiettivi. Poi tirò fuori una maglietta che raffigurava l’evoluzione e ci fece notare come oggi l’uomo sia sempre più ricurvo, piegato su se stesso, e come spettasse a noi il compito di aiutarlo a tornare ad alzare la testa e guardare avanti".

Quale opinione trasse sul pontefice, da quei momenti che trascorreste insieme?

"Quella di un uomo molto vicino ai nostri temi. Un’impressione confermata dalle sue encicliche sull’argomento, prima tra tutte il ‘Laudato sii’ che parla espressamente di ecologia secondo l’ottica che da sempre anima i Fridays for Future’: non esiste giustizia climatica senza giustizia sociale".

È stato il primo pontefice a toccare questo tema?

"Non è un argomento estraneo al mondo della chiesa, ma papa Francesco è stato rivoluzionario per la chiarezza che ha usato e per aver saputo in qualche modo unificare il pensiero del mondo cattolico che in passato ha spesso posto l’uomo in una posizione di predominanza rispetto agli altri esseri, legittimandone in un certo senso lo sfruttamento: il pontefice, invece, ha sottolineato la nostra responsabilità in quella che è la cura del creato e la sua tutela".

Tempo qualche settimana e comincerà un nuovo pontificato. Da ambientalista, teme che il pensiero di papa Francesco possa essere dimenticato?

"Viviamo un momento storico molto critico, che chiamerei addirittura reazionario perché rappresenta un ritorno al passato rispetto a tanti obiettivi che credevamo raggiunti. Il ruolo degli ambientalisti, ora, è un ruolo di resistenza e sicuramente la posizione che sceglierà di prendere la Chiesa sarà determinante. La mia speranza è che il prossimo pontefice continui a portare avanti con forza il messaggio di papa Francesco". Sofia Nardi