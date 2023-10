Il giramondo in moto. Massimiliano Perrella parla delle sue avvenure

Oggi arriverà al circolo ’Inzir’ di via Bezzecca Massimiliano Perrella, nato a Termoli (CB) ma presto diventato un cittadino del mondo. Viaggiatore a due ruote in sella alla sua fedele moto, Max ha raccolto aneddoti, insegnamenti e situazioni da tutte le latitudini che ha deciso di condividere con più persone possibili. Appuntamento dalle 21 per sentire i racconti e le storie dal mondo. Ingresso gratuito ma è necessario disporre della tessera Arci ’23’24. Ci si può tesserare anche la sera stessa.