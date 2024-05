Il Giro d’Italia omaggia Ercole Baldini. E la famiglia: "Il museo? Stiamo ragionando"

Il Giro d’Italia ha attraversato ieri nel primo pomeriggio Forlì nel corso della 13ª tappa Riccione-Cento a un anno di distanza dalla tragica alluvione che ha colpito la città, percorrendo proprie le strade che furono invase da acqua, fango e detriti. La carovana rosa è stata accolta dall’entusiasmo di appassionati e curiosi ai margini della carreggiata, fin dall’ingresso nel Forlivese, nel territorio di Bertinoro. I corridori hanno percorso la via Emilia, attraversando viale Roma, piazzale della Vittoria, viale Vittorio Veneto per poi entrare in via Pelacano e via Isonzo. Poi si sono diretti verso porta Schiavonia e viale Bologna in direzione Faenza e sono transitati da Villanova.

Lì, davanti alla casa di Ercole Baldini, era collocato il traguardo volante dedicato al campione forlivese. Uno striscione recitava "W Baldini, il Treno di Forlì": omaggio al vincitore del Giro d’Italia del 1958, scomparso il 1° dicembre 2022. Non era l’unico segno dedicato al più grande sportivo forlivese di tutti i tempi: una gigantografia della prima pagina della Gazzetta dello Sport celebrava la sua affermazione nella corsa rosa. C’era anche una fotografia iconica in bianco e nero di Walter Breveglieri, amico del campione, che lo ritraeva impegnato a cronometro.

Davanti a un luogo così carico di storia Andrea Pierobon si è aggiudicato il traguardo volante, in fuga con Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli: tutti e tre, salutati dagli applausi dei tifosi, erano in fuga fin dalla partenza di Riccione.

Presente al completo la famiglia Baldini, con i fratelli del campione Renzo e Bruno ed i figli Mino e Riziero, emozionati per un evento che ha ricordato il loro padre. "Il babbo e la mamma – spiega sorridendo Mino – sarebbero contenti di questa manifestazione di affetto, anche per i tanti appassionati presenti sul percorso". Sono state infatti oltre 300 le persone che hanno visto passare i corridori sul traguardo volante di Villanova, con il gruppo della maglia rosa Tadej Pogacar che è transitato con circa due minuti di ritardo rispetto ai fuggitivi, alla media di circa 42 chilometri all’ora. "Ringrazio l’amministrazione comunale per il supporto nell’organizzazione dell’evento. La bella mostra dedicata ad Ercole presso il Museo del San Domenico ha fatto conoscere l’uomo e lo sportivo Baldini anche alle nuove generazioni. Il mio desiderio è quello che i giovani possano avvicinarsi sempre di più al ciclismo, uno sport duro, ma pieno di storia e fascino". E rivela: "Stiamo parlando con l’amministrazione comunale per trovare una collocazione per il museo dedicato ad Ercole con fotografie, trofei, maglie e cimeli. Ci incontreremo in un prossimo futuro per proseguire il confronto".

"Abbiamo onorato non solo un grande campione, ma anche un uomo generoso come Ercole Baldini – afferma il sindaco Gian Luca Zattini presente sul traguardo volante –, un patrimonio per la città: con le sue vittorie ha dato visibilità internazionale alla Romagna e a tutta l’Italia. Continueremo anche in futuro a ricordare un ciclista che è stato una perla preziosa e un esempio per tutti noi".