‘Il giuocatore’ di Goldoni in scena martedì sera al teatro Dragoni

Continua la stagione di prosa al Teatro Dragoni di Meldola. Martedì 19 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo ‘Il giuocatore’ di Carlo Goldoni con l’adattamento e la regia di Roberto Valerio. In scena Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Alvia Reale, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli e Mario Valiani. Scene e costumi Guido Fiorato, musiche originali di Mimosa Campironi, luci di Emiliano Pona per la produzione di Apt Teatri di Pistoia centro di produzione teatrale. Scritto da Goldoni per la fine del Carnevale di Venezia del 1750 in un solo anno, fa parte delle "sedici commedie nuove" dove i caratteri dei personaggi compongono il ritratto di una intera società. "Al centro della commedia – spiega il regista – sta Florindo che, divorato dalla passione per il gioco, perde tutto: i soldi, le amicizie, l’amore della promessa sposa Rosaura, che pure ama sinceramente, e non esita a promettere di sposare la vecchia e ricca Gandolfa pur di ottenere i soldi per giocare ancora e continuare a sognare, come tutti i giocatori di ieri e di oggi, la vincita favolosa che gli permetterà di abbandonare il tavolo verde". Si tratta di un testo sempre in bilico tra commedia e dramma, moderno, una commedia nera che racchiude in sé la possibilità di raccontare con leggerezza i vizi e le ipocrisie dell’uomo, dove la risata sgorga spontanea ma mai in maniera banale. "La musica dal vivo, il ballo e le canzoni arricchiscono di significato le varie situazioni della commedia regalando allo spettatore uno spettacolo complesso e variegato in cui l’arte antica di Goldoni incontra il contemporaneo". Biglietti online su Vivaticket. Prenotazioni telefoniche (0543.26355). Nella sera di rappresentazione, la biglietteria del Dragoni aprirà alle 20.

