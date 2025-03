Il ‘gol’ del castrocarese Paganini: "Così porto i dilettanti sul web"

Trasformare la passione per il calcio, in particolare per il cosiddetto calcio ‘minore’, in un prodotto fruibile a tutti gli amanti del pallone, in specie di quello che rotola sui campi di periferia: è il sogno realizzato dal castrocarese Alessandro Paganini (nella foto), ideatore del format ‘Adesso si PAGA’ – Cronaca sportiva della provincia a 360 gradi –, visibile su YouTube (canale Sport Green web tv) all’indomani di ogni turno di campionato. Cinquantanove anni, titolare di StarterGreen AE 2000, azienda che vende sementi, concimi, fitofarmaci e tutto ciò che attiene alla cura del prato, Paganini non è un volto nuovo per i seguaci del pallone.

"Sono stato opinionista e ospite in varie trasmissioni sulle tv locali, da Colpo di tacco su Teleromagna a Calcio di rigore, poi ho deciso di creare un mio format. Così è nato ‘Adesso si PAGA’, focus sul calcio romagnolo dilettantistico dall’Eccellenza alla Terza Categoria". Un programma che si avvale dei contributi video di giornalisti disseminati sul territorio regionale. "Mezz’ora, quaranta minuti concentrati in una formula snella, accompagnata dalla musica – dice il castrocarese, ferrarese di origine –. Analizziamo i risultati attraverso la voce dei colleghi e dei protagonisti sul campo".

Ogni puntata è infatti nobilitata dalla presenza di ospiti, chiamati a commentare le ultime prestazioni permettendo allo spettatore di entrare nelle dinamiche di spogliatoio. Le valutazioni tecniche puntuali sono ‘alleggerite’ dal tono confidenziale utilizzato in studio. "Il mio obiettivo è dare voce al calcio romagnolo a tutto tondo: a tal fine invito ogni squadra locale a intervenire in trasmissione per presentare la propria realtà. La partecipazione è gratuita" (chi fosse interessato può contattare Paganini al tel. 348.5836625, info@startergreen.it).

Il canale ha dunque carattere amatoriale e non ha scopo di lucro. "Presentare e preparare i contenuti è gratificante, ma impegnativo: possono capitare imprevisti, ad esempio dover fronteggiare le defezioni dell’ultimo minuto o problemi tecnici. Ti devi fare trovare pronto, pianificando articoli freddi e video da utilizzare all’occorrenza". Un’ottima palestra per fronteggiare l’imponderabile.

"Amo tutto il calcio, seguo anche la massima categoria – conclude Paganini, che scrive pure su un periodico locale –, ma non rivelerò mai la squadra per cui tifo. Rischierei di perdere un po’ di seguito".

Francesca Miccoli