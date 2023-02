"Il governo dia i fondi promessi"

Il problema dei tagli alla sanità ha all’origine i mancati introiti che dovrebbero arrivare dal governo. Questo il succo dell’intervento di Massimo Bulbi, consigliere regionale del Pd ed ex presidente della Provincia di Forlì-Cesena. "L’Emilia-Romagna resta una delle Regione più avanzate in tema di sanità pubblica. Ma l’obiettivo resta quello di migliorare: per farlo chiediamo che lo Stato centrale e il governo ci garantiscano contributi per le spese eccezionali sostenute per il Covid. Contributi che pensiamo vadano parametrati in base alle prestazioni erogate, al personale assunto e alle spese effettivamente sostenute. Non, come ipotizzato, in base alla popolazione residente – continua Bulbi – perché una Regione come la nostra ha subito di più le conseguenze pandemiche e ha investito di più per gestirle e contrastare la diffusione del virus, è giusto che veda corrisposti fondi in base agli sforzi fatti. In Emilia-Romagna abbiamo avuto 800 milioni di euro di costi extra per la pandemia e la crisi energetica: li abbiamo tutti recuperati nei bilanci della Regione, ma il loro rimborso ci era stato promesso prima dal governo Draghi poi da quello Meloni".

Bulbi replica così ai continui attacchi del centrodestra. "Questa è la nostra unica e sola faccia. E sono certo che Fratelli d’Italia e Lega, se di faccia ne hanno una sola, dalla Romagna andranno a bussare alle porte dei loro parlamentari ed esponenti nel governo per chiedere che sia il governo ad adempiere all’impegno preso. Così come io e i sindaci del territorio abbiamo chiesto all’assessorato regionale alla sanità e all’Ausl Romagna di rivalutare il servizio di automedica".