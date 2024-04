"Il governo sblocchi i fondi Pnrr"

La cifra è da capogiro: parliamo di un miliardo e 200 milioni di euro per la ricostruzione e per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Si tratta di fondi del Pnrr destinati all’Emilia-Romagna alluvionata, annunciati lo scorso gennaio dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della sua visita a Forlì (incontrò qui la premier Giorgia Meloni). Proprio pochi giorni fa l’assessore al verde pubblico Giuseppe Petetta ha annunciato che una piccola parte di quei fondi (1,8 milioni) saranno utilizzati per parco urbano. Il fatto però che ancora non siano nella disponibilità degli enti locali ha suscitato la polemica da parte della Regione.

"Sono passati tre mesi e il Governo non ha ancora provveduto a varare il decreto attuativo necessario a sbloccarli. Occorre che lo faccia al più presto". A chiederlo è l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano. Poi c’è il tema dei rimborsi per i privati, con particolare riferimento ai beni mobili: "Il Governo ha promesso un rimborso al 100% dei danni subiti a causa dell’alluvione. Purtroppo, ad oggi quelle risorse ancora non ci sono. Tra i beni maggiormente danneggiati ci sono gli arredi delle case, ma non sono state ancora previste forme di ristoro per quanto concerne il mobilio distrutto".

Nei giorni scorsi, invece, dal centrodestra erano arrivate parole di convinto apprezzamento per il lavoro del Governo: l’occasione è stata la firma dell’accordo tra il commissario Francesco Paolo Figliuolo, la ditta Sogesid e gli enti locali per la ricostruzione del ponte crollato a Modigliana, in località Ca’ Stronchino. "È il segno chiaro di come il Governo e la struttura commissariale stiano mantenendo altissima l’attenzione sulla ricostruzione post alluvione. Oggi gli abitanti del territorio possono guardare al futuro con fiducia È l’ennesima conferma che lo Stato c’è ed è al fianco delle famiglie, delle imprese, del territorio", ha detto Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.