Il grande accusato si difende "Nessun pregiudizio sulle donne"

di Marco Bilancioni

"È surreale, non mi sento protagonista di questa polemica". Camillo Langone è il presidente della giuria che assegnerà il ‘premio Verzocchi’, ri-costituito dal Comune di Forlì per stimolare gli artisti di oggi a dedicare le loro opere al lavoro, come faceva lo stesso imprenditore e mecenate forlivese. Langone risponde al telefono nella giornata in cui viene contestato da 26 associazioni. Spesso risponde con un tono divertito. "Mi spiace di ciò che succede, ovviamente, ma sopravvivo".

Langone, non giriamoci intorno: le contestano soprattutto quella frase sulle donne, secondo la quale bisognerebbe chiudere le facoltà universitarie affinché si facciano più figli.

"Quella frase è un pretesto. Non mi conoscono, mi citano in maniera grossolana, scopiazzano Wikipedia. Quella frase è un titolo uscito sul quotidiano ‘Libero’ molti anni fa. Oggi non ci scrivo più".

Dunque si dissocia?

"Citavo dati forniti da esperti internazionali di demografia, che legano il tasso di natalità al livello di scolarizzazione. Detto questo, io sono uno scrittore e il pubblico che legge libri è prevalentemente femminile: ma le pare che possa auspicare che le donne leggano meno?! Il mio ultimo lavoro si intitola ‘La ragazza immortale’ e la protagonista stessa è una grande lettrice".

Dicono che lei ha un pregiudizio che le impedirà di giudicare serenamente le opere.

"Ma scherziamo. Io sono stato scelto perché sono il massimo esperto di pittori italiani viventi: non sono Sgarbi, ma questo lasciatemelo dire. Mi sento la persona giusta per la Verzocchi. Ho scritto un libro per l’editore Marsilio e ho un sito che si chiama ‘Eccellenti Pittori’".

E apprezza anche le pittrici?

"Sono assolutamente ecumenico. Nell’arte contemporanea la presenza femminile è molto forte. E non giudico sul pensiero degli artisti, né lo chiedo. Non so cosa votano, se sono eterosessuali o no, se hanno figli o no, se vogliono averli o no. Io mi occupo di arte".

Ha sbagliato il Comune a gestire il premio e il suo incarico?

"Temo che mi avrebbero attaccato comunque. Hanno creato un nemico. Ha presente quei fantocci che poi vengono bruciati? Ecco, è come se stessero uccidendomi in effige. Ci hanno messo la mia faccia, ma so di non essere io il bersaglio della loro polemica".

Perché, secondo lei?

"Immagino per ragioni politiche. Conosco Forlì ma non così bene da sapere chi sono i contestatori".

Qual è il suo obiettivo col premio Verzocchi?

"L’obiettivo è dell’amministrazione e lo condivido: riaccendere l’interesse sulla collezione. E in un certo senso ci stiamo già riuscendo... La Verzocchi ha quadri bellissimi: penso allo Zappatore di Guttuso, troviamo tanta agricoltura, le ricamatrici, le mondine. È ovvio che artisti contemporanei parleranno di lavori diversi: noi abbiamo suggerito di pensare allo smartworking o alla logistica, penso al fenomeno dei corrieri, dei rider, del delivery a domicilio...".

Ultimo dato pre-Covid: 7mila visitatori nel 2019. Sono pochi?

"Non sono tantissimi ma non mi stupisco, Forlì non è Venezia. Certo, si possono aumentare anche grazie all’arte contemporanea. A proposito: tanti pensano che i grandi siano solo quelli del passato, già morti. Non è così".

Oltre che di lei, a Forlì si discute anche dello spostamento da palazzo Romagnoli a palazzo Albertini. Lei cosa ne pensa?

"È una scelta che non mi riguarda. Tuttavia il tentativo di animare piazza Saffi mi sembra meritorio".