Il grande musical sotto le stelle All’arena Verdi c’è ‘Alta fedeltà’

Il palco dell’Arena Verdi nella rocca di Forlimpopoli ospita stasera (ore 21.15) ‘Alta fedeltà-High Fidelity il musical’ per l’adattamento e la regia di Stefano Naldi (musiche di Tom Kitt, testi di Amanda Green), proposto nel cartellone del Teatro delle Forchette promosso dal Comune artusiano. Uno show irrequieto e vibrante, con avventure, amori, passione per la musica, sogni e disillusioni di una generazione di trentenni pieni di voglia di vivere. Scanzonato ma anche amaro, soprattutto però molto divertente, Alta fedeltà è tratto dal libro culto di Nick Hornby ed è poi stato reso famoso dal film di Stephen Frears del 2000.

Il protagonista Rob è un 35enne che possiede un negozio di vinili nel pieno fermento degli anni ’90 ed è stato appena lasciato dalla donna con cui viveva, forse proprio per il modo infantile di affrontare le sue giornate. ‘Alta fedeltà’ si apre con la descrizione delle cinque fregature peggiori ricevute dalle donne e prosegue col racconto di vari eventi che si sono succeduti, il tutto con un sottofondo di canzoni che fa da colonna sonora alle sue giornate.

Rob, infatti, riesce a cogliere le sfumature del tempo che passa e delle emozioni che gli piombano addosso solo attraverso la musica. Mentre cerca di tirare le somme della sua storia finita, trascorrendo il tempo con gli amici più fedeli, passando la notte con una cantante appena conosciuta, stila la classifica delle cinque migliori canzoni, dei cinque migliori film e degli altrettanti migliori libri. Riflettendo in una casa ormai vuota e nello sgabuzzino del suo negozio di dischi, cerca di capire quale sia il passo giusto da fare; ormai al bivio, deve capire se fare la scelta di diventare uomo o rimanere l’eterno bambino che non vuole prendersi responsabilità.

Inizia a stilare anche una classifica degli errori commessi con la sua ragazza e si rende conto di aver sbagliato, ma poi si giustifica dicendo che se tutti facessero un elenco degli sbagli arrecati a un’altra persona, nessuno ne uscirebbe bene. Quindi attraverso questo gioco infantile mostra ancora una volta il suo lato adolescenziale. Il tutto accompagnato dalla musica dell’epoca.

Inizio dello spettacolo alle 21,15. Biglietti: intero 18 euro, ridotto 12 (ragazzi under 25, over 75, universitari, residenti a Forlimpopoli). Per informazioni e prenotazioni: 339.7097952 e 347. 9458012, mail [email protected] forchette.it.

Matteo Bondi