’Il grande nulla agricolo’ sbarca oggi al Testori

Al Testori si terrà oggi un’anteprima della stagione teatrale con tre spettacoli tratti dalla serie podcast dal titolo ‘C’è vita nel grande nulla agricolo?’ ambientata nella pianura padana. Scritta da Jonny Faina (Nicolò Valandro) e da Gianluca Dario Rota con le musiche originali di Leonardo Passanti e le grafiche di Feduzzi (Federica Carioli), la serie ha vinto nel 2023 il premio come miglior podcast fiction al Podcast Italian Awards. I tre spettacoli prenderanno il via alle 18 con ‘La Mazurka del Diavolo’, a cui seguirà, alle 20, ‘Villamara Drive-in’, alle 21,30 ‘Bucinella pre-show e in chiusura, alle 22, ‘Villamara Horror Show’.

Il primo , della durata di 45 minuti, è ambientato tra rivolte negli ospizi, negozi di musica che bruciano e nelle balere e sarà accompagnato dalla chitarra e voce di Fabrizio Caveja con musiche originali di Leonardo Passanti. Il secondo, ‘Villamara drive-in’ avrà una durata di 75 minuti con chitarra e animazioni di Federica Carioli.

Uno show unico, composto da tre corti che mescolano i grandi classici del cinema di genere alle scampagnate di provincia tipiche del podcast. L’annuale sagra del porcino diventa così il focolaio di un’epidemia zombie, i mangimi ogm trasformano una comune gallina in un super-pollo in grado di distruggere la città e un’invasione di cocomeri venuti dallo spazio cerca di sostituire gli abitanti con la loro versione migliore.

Seguirà poi ‘Bucinella pre show’ della durata di 30 minuti, con la guida di Federico Guerri. Bucinella è una cittadina non conosciuta, ma che desidera essere visitata quando il suo nome viene sussurrato nel dormiveglia da un bambino. Conclude la serata ‘VHS – Villamara Horror Show’ di 60 minuti in cui c’è un po’ di tutto: siluri parlanti, sequestri alieni, interviste impossibili e storie della malanotte. Un viaggio nel mondo del ‘ Grande Nulla Agricolo’ dove non è previsto ritorno.

Durante questa maratona è prevista su prenotazione anche l’agripericena, una box-aperitivo a cura di Campagna Amica Forlì-Cesena, accompagnata dai sidri realizzati in collaborazione con Eranomele, il sidro ufficiale del Grande Nulla Agricolo. Info: 0543.722456 o [email protected].

La formula di acquisto prevede sia un carnet di tre spettacoli a 25 euro, che i biglietti singoli (La Mazurka del Diavolo 10 euro; Villamara Drive-In 10 euro; V.H.S. - Villamara Horror Show 15 euro), mentre l’aperitivocena è su prenotazione a [email protected] al costo di 15 euro (box+vino) o 13 euro (solo box) da pagare in sede il giorno di spettacolo.

Rosanna Ricci