Il grande ritorno di ’Perfect Blue’

Domani alle 21 e martedì alle 18.30, nell’ambito della rassegna ‘ANIM&CORE’, la Sala San Luigi propone due proiezioni di ‘Perfect Blue’. Il film arriva per la prima volta nei cinema italiani, restaurato in 4K, dopo che in passato era già stato distribuito in vhs e dvd. Capolavoro del maestro Satoshi Kon, è il primo psycho-thriller di animazione giapponese della storia. Racconta di una giovane pop star che decide di abbandonare la musica e di darsi alla recitazione, debuttando in una serie TV drammatica. Tra uno stalker, omicidi sul set e allucinazioni varie, la ragazza si ritrova a essere in uno stato di grave instabilità mentale. Le proiezioni (in italiano il 22 aprile, in lingua originale con sottotitoli il 23 aprile) saranno introdotte da Leo D’Angeli, illustratore per la rivista di cinema Framed Magazine. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8.

a.m.