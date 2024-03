Il grande show della nostalgia. In Fiera auto e moto d’epoca

Weekend all’insegna della nostalgia in Fiera a Forlì quello del 9 e 10 marzo con la diciannovesima mostra scambio ’Old Time Show’. Un evento che farà da apripista alla mostra dedicata alla storia della moto e del motociclismo in programma dal 3 al 5 maggio a Varano de’ Melegari.

Allestito da Romagna Fiere, in collaborazione con ’Crame Aps’, (Club romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola, lo sport club ’Il velocifero’ di Rimini, con il patrocinio di ’Asi’ (Automotoclub storico italiano), si tratta di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto e moto d’epoca, anche se, nell’intenzione degli organizzatori, l’evento vuole aprirsi ad un pubblico più ampio. Puntando anche su una diversa organizzazione degli spazi.

"Il parcheggio retrostante sarà dedicato a spettacoli e raduni – spiega Simone Velleca, direttore tecnico di Romagna Fiere – come per l’esposizione di auto e moto tuning". Non mancheranno mostre di camion storici e mezzi di lavoro del primo dopoguerra. Mentre l’evento, organizzato dall’Asi all’ingresso della Fiera, consentirà di percorrere la storia del motorismo, dagli scooter, a Vespa e Lambretta, fino alle Ducati. Con 200 espositori di auto e moto classiche e sportive, una sezione dedicata ai ricambi di auto d’epoca, la mostra ospiterà quest’anno per la prima volta uno stand gestito dalla polizia municipale, che esporrà moto di servizio degli anni ’70 e la cui presenza avrà come scopo la promozione della sicurezza stradale. Sarà, infatti, immaginato un percorso nel quale verrà simulato uno stato di ebbrezza con le sue conseguenze sul livello di attenzione e sui riflessi alla guida.

Altra novità sarà l’installazione di quattro centraline per la ricarica delle auto, "per offrire un servizio in più ai visitatori". "Abbiamo avviato la collaborazione con Romagna Fiere che ci ha consentito di recuperare quello che, negli anni, si era perso – dice Valerio Roccalbegni, amministratore unico della Fiera di Forlì –. La prima fiera che abbiamo organizzato con loro, l’anno scorso, è stata proprio questa. E grazie a loro abbiamo dato un impulso nuovo all’evento".

"La Fiera è un fiore all’occhiello della città – dice Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo sport –. Riteniamo che ’Old Time Show’ sia un patrimonio importante e lo promuoveremo sui canali istituzionali".

In margine alla presentazione dell’evento, Roccalbegni ha ribadito di non avere ancora deciso riguardo all’ipotesi di una sua corsa come sindaco alle prossime amministrative a Modigliana. "Molti me lo chiedono, forse perché, quando sono stato sindaco, ho lavorato bene – dice –. Sto cercando chi mi possa sostituire in Fiera e penso che entro la fine di marzo prenderò una decisione. Eventualmente, mi presenterò come lista civica aperta alla cittadinanza". E sulla fusione con la Fiera di Cesena "non ho preclusioni, l’importante è che la fiera di Forlì non risulti subalterna. Peraltro, anche se lavoriamo nell’ambito degli stessi settori, si può trovare una strada comune".

Paola Mauti