Il gruppo Coap si amplia nel Modenese

Coap cresce e si espande nel Modenese. Il gruppo forlivese punto di riferimento nel food service professionale ha acquisito Silema, azienda di Maranello che opera nel medesimo settore. Un nuovo passo avanti per Coap, realtà da 15 milioni di euro di fatturato, con oltre 50 persone impiegate, che sin dalla sua fondazione nel 1959 si distingue per essere fortemente specializzata nella distribuzione di prodotti per la pasticceria e la panificazione.

Nato come cooperativa di artigiani per ridurre il costo delle materie prime destinate alla produzione, il gruppo Coap si è evoluto negli anni fino a diventare leader nel settore in consulenza e distribuzione per il food service professionale, ed è pronto a espandersi ulteriormente.

Il fatturato del gruppo che ha sede in via Sacco è in costante crescita, passato negli ultimi 10 anni dai 2,5 milioni di euro del 2013 agli 8 milioni del 2016, ai 10 milioni del 2019, fino ad arrivare a 14,5 milioni nel 2022, con la previsione di toccare i 16,5 milioni di euro nel 2023. Il venduto in quantità è pari a 5 milioni di unità nel 2022, e il gruppo stima di arrivare a 5,4 milioni alla fine di quest’anno, in cui il primo trimestre ha registrato un aumento del 22% dei volumi venduti.

Coap serve 500 clienti (il 90% dei quali è ’fedele’ da una decina d’anni) tutte le settimane e può contare su un magazzino con un’ampia gamma di articoli a disposizione dei professionisti della pasticceria e della panificazione. Materie prime di base, semilavorati, prodotti per la vendita diretta, latte e latticini (freschi e non), così come materiale per il confezionamento, nonché prodotti per la pulizia e la sanificazione. Il gruppo Coap rappresenta inoltre per i clienti un punto di riferimento anche per l’assistenza a livello tecnico e logistico, e per la consulenza professionale e l’informazione sulla produzione, la vendita e l’organizzazione.