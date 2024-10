Il Gruppo Cofra investe su Modigliana con l’apertura di una nuova sede in via Antonio Gramsci 7-9-11 che andrà a sostituire la sede storica di via Don Giovanni Verità. L’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi avverrà domani alle 10.30 alla presenza del sindaco Jader Dardi (foto), del parroco don Marco Corradini e del presidente del Gruppo Cofra Roberto Savini, oltre che dei vertici e dello staff di Assicofra. "La subagenzia di Modigliana è ‘storica’ ed è stata la prima ad essere aperta dopo quella di Faenza – sottolinea Savini –. Si tratta di un presidio molto importante per il territorio ed è proprio per questo che abbiamo deciso di investire per creare uno spazio più grande e funzionale a servizio della cittadinanza. In un periodo particolarmente difficile per il nostro Appennino, con questo progetto il Gruppo Cofra intende anche mandare un segnale di vicinanza e attenzione al territorio".

Assicofra è anche socio fondatore del Consorzio Assicurazioni della Romagna, realtà che riunisce in un marchio unico le principali agenzie assicurative cooperative romagnole, promuovendo prodotti e servizi attraverso le più grandi compagnie italiane e internazionali. La piccola cerimonia inaugurale si aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno la benedizione dei locali, il taglio del nastro, un piccolo buffet per i partecipanti e la consegna di un omaggio.