Il gruppo corale interpreta ’Ave Maria, Madre della vita’

Stasera alle 21, nell’ambito delle celebrazioni della Madonna dei Fiori, la chiesa arcipretale dei ss. Nicolò e Francesco di Castrocaro ospiterà l’esibizione del locale gruppo corale, che interpreterà ‘Ave Maria, Madre della vita’. "Un evento che non può essere definito semplicemente con la parola concerto – spiegano gli organizzatori –. I brani musicali, selezionati tra le centinaia del patrimonio del coro saranno intervallati da letture a tema mariano".

Un’opera figlia del direttore del gruppo don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole e per anni membro del consiglio direttivo nazionale dell’associazione Santa Cecilia. "Riordinando i fascicoli delle musiche eseguite negli anni, ha notato grande quantità di canti mariani – proseguono i cantori –. In particolare sono numerosissime le Ave Maria presenti nel repertorio, appartenenti a diversi periodi temporali e vari autori: Arcadelt, Somma, Gounod, Aichinger, Mozart, Schubert ed altri. Allora perché non incastonarli in un contesto di letture tratte da autori appartenente alla nostra tradizione letteraria (San Francesco, Lorenzo il Magnifico, Carducci, Pascoli, Manzoni) e dar vita a una proposta originale che ci piace chiamare Elevazione Musicale?".

Letteratura e musica si sposano dunque stimolando la riflessione. "Le implicazioni sociali, religiose, politiche legate a questo percorso sono ampie e vanno controcorrente rispetto al sentire comune che oggi si riscontra, perciò il messaggio che deriva è rivoluzionario". Un messaggio che i coristi sperano di poter riproporre. In spartito questa sera anche brani solistici interpretati dalla soprano Wilma Vernocchi, dal tenore Mauro Collina e da alcune giovani voci del panorama musicale locale. L’ingresso è libero.

f. m.