Il jazz di Antonio Faraò all’enoteca bistrot Colonna

Riprende oggi la programmazione invernale del ‘dai de jazz Club 2023’ con il concerto alle 21,30 all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. Sul palco si esibirà l’Antonio Faraò Trio, un gruppo internazionale, guidato da un pianista di lungo corso con due sodali del jazz europeo. Faraò è pianista e compositore. Brillantezza tecnica, carica emotiva, ispirata vena compositiva e un peculiare senso ritmico sono la cifra stilistica di questa eccellenza del panorama jazz internazionale. Yuri Goloubev, contrabbassista classico, dedicatosi poi pienamente al jazz, in Italia dal 2004, ha suonato a livello internazionale con jazzisti quali Eddie Gomez, Miles Griffith, Shawnn Monteiro. Dalla sua penna sono nati numerosi brani jazzistici e da camera. Dal 1992 al 2004 è stato primo contrabbasso de ‘I Solisti di Mosca’ di Yuri Bashmet. In questo contesto ha collaborato con alcuni dei massimi musicisti contemporanei. Vladimir Kostadinovic è batterista, compositore, arrangiatore, premiato come best drummer player a Tuscia in Jazz 2008, è uno dei musicisti più apprezzati della scena europea. Guida un quartetto a suo nome con Jimmy Greene, Danny Grissett e Matt Brewer. Il suo ultimo album è ‘The left side of life’ (2016), registrato live, con Seamus Blake. Concerto a pagamento. Info: 340.5395208.

Matteo Bondi