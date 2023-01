Il ’jazz invernale’ sbarca al Dragoni con le note di Rea e del suo quartetto

L’edizione 2023 dell’’Artusi Jazz – Winter Suite‘ – promossa dall’associazione Dai de jazz, col patrocinio e contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Meldola e Santa Sofia – arriva al Teatro Dragoni di Meldola domani alle 21,15 con gli ‘Old Folks 4ter featuring Danilo Rea’ dove melodia e improvvisazione saranno i tratti distintivi. Dal trio con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto ai più importanti cantautori italiani, come Mina, il percorso di Rea è ricco di collaborazioni e incisioni, da Chet Baker, Lee Konitz, Phil Woods, Art Farmer, Gato Barbieri, a Michael Brecker, Joe Lovano, John Scofield, Brad Mehldau, Danilo Pérez, Luis Bacalov, Enrico Rava e Beppe Servillo. Da ricordare è la collaborazione con Ramin Bahrami.

Insieme al pianista sul palco Ares Tavolazzi al contrabbasso che, dal 1973, fu uno dei perni negli Area in studio e nei concerti fino all’album ’Tic Tac’. Dagli anni ‘80 si è dedicato al jazz, collaborando con artisti quali Sam Rivers, Lee Konitz, Franco D’Andrea, Pat Metheny, George Benson, Gil Evans, Steve Lacy, Kenny Wheeler, Mike Melillo, Enrico Pieranunzi. Ha partecipato a varie edizioni di Umbria Jazz alla guida di suoi gruppi. Da tempo collabora, producendo musiche originali, col Teatro di Pontedera. Luigi Bonafede, pianista, batterista, compositore, arrangiatore, si è formato in ambito jazz nella seconda metà degli anni ’70 a Milano nel jazz club ’Capolinea’. Ha collaborato nel tempo con musicisti quali Michel Petrucciani, Kenny Clarke, Lee Konitz, Steve Grossman, George Coleman, Paolo Fresu, Enrico Rava, Roberto Gatto, Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli e tanti altri. Infine Gaspare Pasini, sassofonista e compositore, appassionato della musica di Art Pepper, scomparso nel 1982, si è messo sulle tracce del musicista statunitense e, contattandone la vedova, ne ha recuperato i manoscritti originali e coi musicisti che suonavano con lui ha poi realizzato la Pepper Legacy, interpretando la musica di Art secondo la propria cifra artistica. Biglietti: intero 20 euro; ridotto 18 euro (Under 20, soci dell’associazione culturale Dai de jazz, allievi scuole musicali e corpi bandistici). Prevendita: Do It Yourself, [email protected], whatsapp o sms: 340.5395208.

Oscar Bandini