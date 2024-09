Il ’jazz live’ di Nino Buonocore pronto a scaldare la Rocca

Un imperdibile appuntamento quello che caratterizzerà la penultima serata di eventi all’arena estiva della Rocca di Ravaldino: questa sera alle 21 sul palco prenderà vita ‘Nino Buonocore in Jazz live’. Buonocore è un artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana e che qui troveremo in una versione marcatamente jazz.

Il jazz, del resto, ha sempre caratterizzato le sue composizioni fin dall’incontro con Chet Baker, icona jazzistica di fama mondiale che ha collaborato con lui nella realizzazione di ‘Una città tra le mani’, album del 1988 che contiene tra gli altri brani il notissimo ‘Rosanna’. Per la sua ricerca artistica sono state fondamentali anche le collaborazioni con musicisti internazionali quali Bernard Pretty Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey ed altri come Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette. Da queste session nasceranno ‘Sabato, domenica e lunedì’ (1990), che include la celeberrima ‘Scrivimi’ e ‘La naturale incertezza del vivere’, del 1992. Realizzerà in seguito ‘Alti & Bassi’( 1998), ‘Libero passeggero’ (2004) e ‘Segnali di umana presenza’ (2013).

Nel 2021, Egea Music pubblica il nuovo album. È il primo live in assoluto, dopo oltre 40 anni di carriera. Il disco, intitolato ’In Jazz (live)’, è stato registrato in diretta in occasione del concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel 2020. La formazione è di assoluto prestigio. Oltre ai musicisti storici come Antonio Fresa al piano e Rhodes e Antonio De Luise al contrabbasso, per la prima volta in un album compare Amedeo Ariano alla batteria. Impreziosiscono il disco due assoluti talenti del jazz italiano: Flavio Boltro alla tromba e Max Ionata al sax.

L’ingresso alla serata è a pagamento, ci sono ancora biglietti disponibili in vendita su ‘Vivaticket’. Info: matura613@gmail.com, 380.3174713.