Il Jump Festival saluta col concerto di Giacomo Toni

Terza e ultima serata oggi per il Jump Festival, la kermesse musicale organizzata in piazza Saffi dall’omonimo locale di piazza Morgagni, tornato a proporre questa manifestazione che riscuote grande seguito nei giovani. Il concerto di questa sera vedrà sul palco un romagnolo doc, Giacomo Toni, pianista e cantautore forlimpopolese che si è distinto in carriera unendo la musica all’ironia, usando anche la lingua italiana che gli consente di giocare con le parole. Il suo stile, che in passato ha definito ‘Piano Punk’, è ricco di riferimenti diversi: dal cantautorato al jazz sperimentale, dai ritmi blues allo swing.

Prima del suo concerto, ad aprire la serata di musica (il via alle ore 21) sarà un giovane gruppo romagnolo, i Corner in Bloom. Anche questa serata come le precedenti si concluderà poi al vicino Controsenso Club. Attivi durante la festa stand gastronomici e di prodotti per lo shopping.