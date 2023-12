Il lago dei cigni rivive tra tradizione e modernità

Per la stagione Danza & Musical, oggi alle 21 al Teatro Diego Fabbri la compagnia Almatanz porterà in scena ‘Il lago dei cigni’ con le famose musiche di Peter Ilic Cajkovskij e coreografie di Luigi Martelletta, noto come primo ballerino in tanti teatri italiani ed europei.

La novità del balletto sarà l’interpretazione più snella e vivace attraverso l’ eliminazione di manierismi che oggi possono apparire noiosi e datati. Sono presenti tuttavia le danze già conosciute e importanti per definire lo spettacolo , come i cigni, le danze spagnola e russa, il valzer, oltre a tanti altri passi. L’interpretazione del coreografo, pur nella tradizione, presenterà la danza neoclassica in modo nuovo.

Tutta la storia sarà articolata sulla musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij, ma non mancheranno vari brani di altri autori classici come quelli del musicista Alessandro Russo per il quale la musica genera impulsi dinamici e la coreografia è prodotta direttamente dalla musica.

La particolarità di ‘Il lago dei cigni’ sta nell’unione di fantasia e realtà in un’espressività attualissima il cui scopo è raggiungere una bellezza assoluta. Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e Galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 381) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355). Biglietti online su Vivaticket. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it

r. r.