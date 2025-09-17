Il lavoro secondo Altan. Oggi inaugura la mostra

Si scaldano i motori per il debutto del Festival del Buon Vivere, che prenderà il via domani con un cartellone di incontri, spettacoli e laboratori diffusi fino al 28 settembre. Ad aprire la strada è però una gustosa anteprima: oggi, alle 18, nel refettorio dei Musei San Domenico si inaugura la mostra ‘Al (nuovo) lavoro, Cipputi!’ di Francesco Tullio Altan.

Il lavoro cambia volto, ma resta sempre materia viva per la matita del celebre disegnatore. Dai tempi della fabbrica al presente fatto di turni nei servizi e consegne in bicicletta, il suo Cipputi – metalmeccanico nato negli anni Settanta e divenuto simbolo della classe operaia – continua a raccontare contraddizioni del quotidiano. Un percorso che affianca al Cipputi ‘storico’ i nuovi protagonisti dell’economia dei servizi, badanti, camerieri, commesse, vigilantes, rider, restituendo con ironia e lucidità il passaggio da un’epoca di diritti conquistati a un presente segnato da precarietà. La mostra è promossa da Filcams Cgil, curata da Cosimo Torlo prodotta da Solares Fondazione delle Arti con il supporto di Radar. All’inaugurazione è prevista una visita guidata. L’esposizione sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 28 settembre, ogni giorno dalle 9 alle 19.

Il programma del Festival, promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi con il Comune e il patrocinio della Regione, si svilupperà quest’anno intorno al tema dell’Intelligenza Sentimentale, intesa come capacità di custodire empatia ed emotività nell’era della tecnologia. Domani dalle 15 alle 17 ai Musei San Domenico, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati provinciale proporrà il convegno ‘Intelligenza artificiale e Umanità: dialogo su diritti, etica e scienze’. L’iniziativa, gratuita e aperta alla cittadinanza, vedrà gli interventi di Elena Toniato (Università di Chieti-Pescara), dell’avvocato Francesco Amato (esperto di diritto digitale) e del giornalista Giovanni Scafoglio. Alla Casa Buon Vivere (nel piazzale antistante al San Domenico) dalle 15.30 alle 17.30, spazio ai giovani tra i 16 e i 20 anni con il laboratorio teatrale condotto da Daniela Piccari, che guiderà i ragazzi a sperimentare identità e creatività attraverso la scrittura, la musica e la scena. Il percorso avrà il suo epilogo sabato 27 alle 19 nel chiostro con una performance finale curata dal Centro Diego Fabbri.

Valentina Paiano