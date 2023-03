Il libraio che aiuta i migranti "Sportello nato col passaparola"

di Paola Mauti La ‘Botteghina del libro’ è una libreria che risale al 1975 e che dal 2008 è gestita da Francesco Romagnoli. Il piccolo esercizio ha sede al civico 38 di via Giorgio Regnoli e dall’ottobre del 2020 è diventato anche uno sportello ‘Ascolto e Orientamento’ rivolto agli stranieri. Sostenuto a livello locale da Migrantes, l’associazione della Cei (la conferenza episcopale italiana) che si occupa del fenomeno, lo sportello ha assunto un ruolo diverso rispetto agli altri del territorio che hanno le stesse finalità. "Non siamo paragonabili agli sportelli immigrazione del Comune o dei sindacati – spiega Francesco Romagnoli –. Noi facciamo piuttosto da cerniera tra i diversi servizi che offre il territorio e le esigenze delle persone, con il vantaggio, tra l’altro, che lo facciamo in orario di negozio e chi ha bisogno può rivolgersi a noi anche nel pomeriggio tardi, dopo il lavoro". Lo sportello riceve persone straniere che hanno bisogno di aiuto per piccole pratiche, per compilare moduli, per avviare la richiesta di permesso di soggiorno, per riuscire a districarsi nel labirinto degli uffici pubblici o nel ginepraio delle regole burocratiche, per un problema sanitario e tanto altro. "L’esperienza è nata casualmente – continua Francesco –. Anni...