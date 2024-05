Il libro di Alvaro Lucchi sulla guida raccontata del ’Monumentale’

Per l’edizione 2024 de ’Il Maggio dei Libri’, domani alle 16, nella sede dell’Archivio, in via dei Gerolimini 6, verrà proposta la presentazione del libro dell’artista Alvaro Lucchi, dal titolo ’Guida, raccontata al Cimitero monumentale di Forlì. Storia, arte, cultura’.

Dialoga con l’autore Gabriele Zelli. La presentazione sarà accompagnata dall’esposizione di documentazione archivistica relativa alla storia del cimitero monumentale e ad alcune opere d’arte illustrate nella pubblicazione.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 0543 31217, email: as-fc@cultura.gov.it

sito web: http://www.archiviodistato.forli-cesena.it.