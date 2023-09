Il libro di Melandri: "La mail delle polemiche?. Giorni difficili, sbagliai a non ricontrollarla"

È stato presentato giovedì alla libreria Mondadori il libro della discordia, che ha acceso gli animi della città durante i terribili giorni dell’alluvione. si tratta del volume ’Fundraising per la tua causa’ di Valerio Melandri. Un libro sulle tecniche di raccolta fondi come strumento per sostenere progetti e sogni. Melandri oltre a essere assessore alla cultura è anche professore dell’Università di Bologna dove insegna al master in Fundraising al Campus di Forlì. L’incontro si è svolto davanti a una partecipata platea alla presenza anche del sindaco Gian Luca Zattini a cui è stato dedicato il libro: "In questi anni per me è stato come un maestro", ha spiegato emozionato Melandri. L’evento moderato dal giornalista Marco Bilancioni, caposervizio del Resto del Carlino di Forlì, è entrato subito nel vivo affrontando la spinosa questione della newsletter di promozione del libro recapitata proprio durante i difficili giorni dell’alluvione. La città fu tappezzata di volantini che mostravano il testo della mail sormontata dal titolo ‘Smarrita la sensibilità dell’assessore’.

Melandri non ci gira intorno e risponde a tono: "L’editore (Mondadori) aveva previsto il lancio proprio in quei giorni, io ho fatto l’errore di non ricontrollare il testo e la mail è partita come pianificato molto prima dell’alluvione. Erano giorni concitati e io ero chiamato in prima persona a fare il possibile per la città ma mi prendo comunque tutta la responsabilità di quel messaggio". Il libro è un vero manuale alla portata di tutti, dieci passi per raccogliere soldi: "In Italia non si chiede abbastanza – spiega il professore -. L’atto di donare non è innato in noi, ma va educato e allenato nel tempo. Ci sono ‘zoccoli duri’ di donatori che reagiscono spontaneamente e che rispecchiano dei logotipi precisi come gli anziani, le donne e chi è volontario ma il resto della popolazione va avvicinata promuovendo la cultura della donazione".

Il fundraising è, quindi, un’arma fondamentale anche in ambito culturale grazie alla legge ’Art Bonus’ del 2016 voluta dal ministro Franceschini che prevede l’agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura. "A Forlì, siamo riusciti a candidare all’Art Bonus l’ex Gil per trasformarlo in Auditorium della musica; per raccogliere fondi abbiamo chiamato un centinaio di imprenditori e gli abbiamo regalato una serata unica". Il progetto è stato poi sposato da Cia-Conad che sta finanziando la ristrutturazione con due milioni di euro. "Da non dimenticare anche il ‘Miglio bianco’, un chilometro e mezzo che si snoda dalla stazione ferroviaria fino alla balconata dei giardini pubblici dove poter ammirare diversi stili architettonici", precisa Melandri.

L’incontro si è concluso con il saluto del sindaco Gian Luca Zattini, in prima fila: "Grazie a Valerio abbiamo avuto risultati straordinari, la sua competenza è apprezzata a livello nazionale. Le critiche che gli sono state mosse sono stupidaggini: abbiamo buoni rapporti con il ministro Gennaro Sangiuliano e con l’assessore regionale Mauro Felicori", ha detto citando esponenti di schieramenti diversi. Infine, sorridendo, "Valerio è una testa di..., difficile da gestire, però bravissimo". Parole che sembrano blindare l’assessore dopo le polemiche.

Valentina Paiano