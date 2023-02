Nell’ambito delle celebrazioni dei 200 anni dalla morte di Antonio Canova, il Liceo Artistico e musicale di Forlì organizza la conferenza ’Celebrare Canova! Il genio europeo’ domani nell’aula magna dalle 10 alle 12. Sarà l’occasione per rivisitare non solo gli aspetti peculiari e originali del percorso dello scultore, ma anche la sua eredità e permanenza nell’idea stessa di bellezza, armonia e classicità. Il relatore principale sarà il prof Guderzo, già Direttore dei Musei di Bassano del Grappa e della Gypsotheca e Museo Antonio Canova; Fondazione Canova onlus; nonché ideatore e curatore di numerose mostre sull’artista e mecenate (compresa l’ultima in corso a Bassano del Grappa). La conferenza sarà introdotta dalla prof.ssa Electra Stamboulis, Dirigente della Scuola, e da una presentazione del prof Marco Vallicelli, docente di Storia dell’Arte del Liceo.