Il ’liscio’ a Castrocaro: "Tradizioni e sonorità nuove? Un mix vincente"

Continua a ricevere consensi la proposta di Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura, di trasformare in Festival del liscio e della musica popolare il ’Voci Nuove’ di Castrocaro, un tempo prestigioso trampolino di lancio del bel canto, oggi in triste disarmo. Dopo la ‘benedizione’ di Claudio Cecchetto e Moreno Il Biondo (e l’apertura dei due ultimi sindaci della città termale, Marianna Tonellato e Francesco Billi), è ora il momento di Giordano Sangiorgi, presidente di AudioCoop, associazione che riunisce 300 piccole realtà musicali produttive, e organizzatore del Mei, storica manifestazione indie con 25 anni di attività. Sangiorgi ha lanciato l’orchestra Santa Balera, ospite all’ultimo Sanremo. "Oggi le giovani generazioni per uscire dall’omologazione del mainstream digitale e attuare innovazione e sperimentazione attingono sempre di più alle tradizioni locali – dichiara – Ce l’ha dimostrato Sanremo con il rapper napoletano Geolier e il boom di ascolti dei Santa Balera (ben 13 milioni e 500mila spettatori per l’esibizione di ’Romagna Mia’). Ce lo dimostrano i dati delle piattaforme digitali, che segnano una crescita dei repertori locali, e l’aumento di iscritti a scuole di musica e ballo tradizionali. E ancora la crescita di ensemble musicali giovanili che attingono alle tradizioni proponendole con nuove sonorità".

Il patron del Mei ricorda inoltre che il nuovo Codice dello spettacolo sosterrà anche la musica folk e popolare, come anticipato dal sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi al momento della premiazione dei Santa Balera all’Ariston. Un indirizzo sollecitato dallo stesso Sangiorgi a braccetto con artisti folk come Ambrogio Sparagna, Claudio Carboni, Enrico Capuano e tantissimi altri. "La Romagna con un Festival di tale portata, al quale noi daremmo tutto il nostro supporto, si troverebbe al centro di un rinnovamento della musica nel rapporto con le nuove generazioni", prosegue Sangiorgi. Una rassegna che l’ideatore del Mei suggerisce di abbinare a un fine settimana di esposizione "degli strumenti musicali tipici del Made in Italy e della vasta gamma degli strumenti tradizionali regionali, una ricchezza da esportare in tutto il mondo". Il placet di Sangiorgi viene da lontano. Confermando quanto confessato sabato scorso al Carlino da Moreno il Biondo, uno dei ‘guru’ del liscio, il produttore dei Santa Balera ricorda di aver presentato la medesima proposta di conversione e rilancio del ’Voci Nuove’ al Comune all’ex sindaco Tonellato. Istanza che "però fu bypassata: forse è arrivato ora il momento – conclude Sangiorgi –: è questo il futuro della nostra Romagna, terra di musica nota in tutto il mondo".

Francesca Miccoli