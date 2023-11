Il maestro di alta pasticceria Iginio Massari preparerà una merenda per i bambini golosi

Appuntamento per gli appassionati di dolci ghiottonerie domani alle 15 al Mercato delle Erbe di piazza Cavour, teatro di ‘Merenda con Massari e show cooking’. Protagonista il maestro d’alta pasticceria Iginio Massari (nella foto) che preparerà una torta per i bambini e offrirà ai presenti il suo iconico maritozzo farcito. Il guru delle delizie del palato, vincitore di oltre 300 concorsi e insignito di prestigiosi premi, sarà affiancato dal collega bolognese Gino Fabbri, altro nome altisonante dell’alta pasticceria. L’ingresso è libero. Per tutti l’opportunità di trascorrere un pomeriggio all’insegna della golosità, vedere all’opera da vicino due grandi professionisti e gustare una straordinaria merenda. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Forlì in collaborazione con GP studios, sarà presentato dalla giornalista di settore Lorenza Dalla Pozza.