Il maggior patrimonio della memoria. Tutte le minoranze sul palco della storia

Prende il via giovedì, al teatro della Fabbrica delle Candele, la seconda edizione del festival ’Il mosaico delle minoranze’, la manifestazione promossa dall’associazione Noviart, allo scopo di promuovere la conoscenza, presso un pubblico il più ampio possibile, delle varietà linguistiche presenti nel nostro Paese.

Le dodici lingue minoritarie riconosciute dalla legislazione nazionale costituiscono, infatti, un’importante eredità della nostra storia. Un patrimonio che non va perduto. Per questo, gli organizzatori, lo scorso anno hanno portato sul palco le esibizioni dei croati del Molise, degli sloveni friulani, dei greci della Bovesìa (area in provincia di Reggio Calabria), degli occitani piemontesi e calabri, degli arbereshe di Piana degli albanesi, in provincia di Palermo. "Siamo l’unica associazione che promuove la conoscenza delle minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese – dice Livia Pitarresi, vice presidente di Noviart –. Quest’anno, siamo alla seconda edizione del festival e consideriamo importante l’idea del ’mosaico’ per promuovere la percezione di un’identità plurale. In questo senso, consideriamo fondamentale il coinvolgimento delle scuole del territorio".

Il riferimento è al concerto che si è tenuto il 15 luglio scorso presso l’Arena di Ravaldino, nell’ambito del progetto, ’La musica un ponte tra i popoli’, promosso anch’esso dall’Associazione, che ha avuto come protagonisti l’orchestra del Reciclaje di Madrid, la Fondazione musicale Masini e il liceo musicale Antonio Canova. Considera molto importante l’attività culturale promossa da Noviart Patrizia Graziani, del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. "Rientra negli scopi della nostra organizzazione sostenere questo tipo di iniziative – dice –. La collaborazione tra musica e arte è importante e penso che dovrebbe avere un risalto maggiore".

Il progetto è sostenuto anche dall’assessorato alle politiche educative del comune di Forlì: "La storia di questi popoli ha una grande rilevanza nel nostro Paese – ha detto l’assessora Paola Casara – e non è detto che i nostri ragazzi la conoscano. Dunque, dobbiamo partire da qui, dalla diffusione di queste lingue e culture presso le nuove generazioni". Quest’anno il programma del festival prevede l’esibizione di ’Terra nostra Folk’, un gruppo musicale proveniente da Celle san Vito (Foggia), espressione della minoranza franco-provenzale, che aprirà il festival giovedì prossimo.

Il secondo appuntamento è previsto sabato 30 agosto, con Elisabetta Dettori, cantante, attrice e performer espressione della comunità catalana di Alghero: entrambi gli spettacoli si terrano, a partire dalle 21, presso la sala Teatro della Fabbrica delle Candele. Le iniziative proseguiranno poi a Terra del Sole, presso Palazzo Pretorio, dove dall’11 al 25 ottobre sarà riproposta la mostra ’Piana degli albanesi e Arbereshe’, già allestita nella scorsa edizione del festival. E sempre a Palazzo Pretorio l’11 ottobre, alle 21, sarà la volta del concerto del gruppo ’Shega’, anche questo espressione di Piana degli albanesi, con gli strumenti musicali forniti dal Modern Music Institute di Forlì. L’ingresso a tutti gli spettacoli e alla mostra è gratuito. Il progetto ha tra i suoi sostenitori, il Comune di Forlì e quello di Castrocaro Terme, la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Romagna Acque-Società delle Fonti, l’Ufficio scolastico regionale.

Paola Mauti