Il ’Magyc’ ricorderà Miranda. Nel museo uno spazio alla ginnasta

Una volta aperto, il museo della ginnastica intitolato a Bruno Grandi (la struttura, denominata ‘Magyc’, nascerà all’interno dell’ex Gil, in viale della Libertà), ospiterà uno spazio dedicato a Miranda Cicognani, ginnasta forlivese del 1936 scomparsa lo scorso 28 gennaio.

Cicognani deteneva il record femminile di vittorie ai campionati assoluti, con 5 medaglie d’oro, segno del suo predominio sulla ginnastica italiana tra il 1956 e il 1962; fu la portabandiera della squadra azzurra durante la cerimonia d’apertura dei giochi olimpici di Helsinki nel 1952.

Ieri il consiglio comunale l’ha voluta omaggiare (erano presenti i familiari di Cicognani e Grandi). "Miranda Cicognani era un simbolo, che vogliamo ricordare – ha detto l’assessore allo sport, Kevin Bravi –, con uno spazio al Museo della ginnastica".

"Determinazione, passione e impegno", sono le parole utilizzate da Milva Rossi (Coni), nel tratteggiare la figura di Cicognani, vero e proprio pezzo di sport dell’Italia intera. "Miranda Cicognani – ha chiuso il sindaco Zattini – è stata un esempio di atleta a livello internazionale. I nostri giovani hanno bisogno di innamorarsi di persone in carne ed ossa e di esempi. Miranda è uno di questi". Il figlio della ginnasta l’ha ricordata così: "Per mia mamma esisteva solo la vita, non la morte. Non amava le celebrazioni, ma vedendo quanto organizzato oggi, sono sicuro che le sia piaciuto".