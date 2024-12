Il maltempo fa slittare i lavori in via Cangini da lunedì a giovedì

A causa del maltempo dei giorni scorsi a Forlì, i lavori previsti su via Fratelli Cangini, che dovevano partire martedì scorso, sono stati posticipati da lunedì 16 a giovedì 19. Lo annuncia il Comune, che ha emesso una nuova ordinanza di divieto temporaneo di transito per chiusura totale della carreggiata nei pressi dell’angolo con via Ubertina. Il traffico in via Cangini, proveniente da via Mazzatinti e diretto verso viale dell’Appennino, verrà deviato in via Ubertina. Nel tratto dei lavori fino allo sbarramento possono girare solo gli autorizzati, ovvero residenti, mezzi di soccorso e smiliari.