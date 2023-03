Il maltempo non frena la festa Segavecchia, seimila in corteo

Il maltempo non ferma la Segavecchia che fa il pienone anche nella seconda e ultima domenica della manifestazione. Un po’ meno, rispetto a sette giorni fa, coloro che hanno deciso di ammirare i carri allegorici e i gruppi mascherati a piedi che accompagnano la Vecchia nella sfilata, stimate circa 6.000 persone, domenica scorsa erano 8.000. Nel pomeriggio la festa ha preso il via con tante famiglie ad accogliere la Vecchia agghindata da Regina Elisabetta. La prevista pioggia serale ha poi consigliato agli organizzatori di anticipare il taglio della Vecchia che è avvenuto dopo le 19. Soddisfazione da parte dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese per questo ritorno della normalità dopo due edizioni annullate e una andata in scena senza la sfilata dei carri, a causa della pandemia. Peccato per la pioggia finale che ha rovinato un poco il rito del taglio, ma tanta felicità comunque nei volti di coloro che sono rimasti fino alla fine per godere della ‘pioggia’ di giochi e caramelle che sono usciti dal fantoccio tagliato a metà.

Matteo Bondi