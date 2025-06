Il ’manifesto’ dei Santa Balera. Ecco l’atteso singolo in 3 versioni

Una sola canzone, tre versioni diverse: una che guarda alla tradizione, una legata al presente e una proiettata verso il futuro. Una scelta necessaria, se si pensa che parliamo del primo singolo dell’orchestra folk più giovane di sempre, i ‘Santa Balera’: nata in seno a Cosascuola Music Academy, con la collaborazione di Giordano Sangiorgi, patron del Mei di Faenza, la band raccoglie cantanti tra i 12 e i 20 anni, pronti a portare sui palchi della Romagna (e non solo, dato che nel 2024 sono stati ospiti nientemeno che al festival di Sanremo, dove hanno cantato ‘Romagna mia’) la loro versione di liscio 2.0. Il singolo è stato scritto da Daniele ‘Bengi’ Benati, leader dei ‘Ridillo’ e da Marco Prati, direttore musicale dei ‘Joe Dibrutto’ e si chiama proprio ‘Santa Balera’, proponendosi già dal titolo come una sorta di manifesto della formazione.

"Questo brano – intervengono Luca Medri di Cosascuola e Giordano Sangiorgi – è molto importante in un’ottica di valorizzazione della musica tradizionale romagnola, perché da troppo tempo si è rinunciato a produrre brani nuovi: il folklore ha bisogno di pezzi nuovi per continuare a vivere". E questo pezzo, insieme nuovo e antico, è un vero e proprio racconto che, una strofa dopo l’altra, parla di piccoli borghi, feste di paese e vino rosso. "In fase di composizione – spiega Benati – ci è venuto in mente di realizzare più versioni: la prima, che abbiamo chiamato ‘ieri’, è un omaggio alla musica della tradizione come la conosciamo, come quella che si sentiva alle sagre di una volta; poi c’è ‘oggi’, più pop, che strizza l’occhio a ritmi latini e mediterranei in cui le culture si fondono, proprio come succede nella Romagna di adesso. Infine c’è ‘domani’, un remix dance curato da David Sabiu".

"La creazione di queste tre versioni – interviene Prati – ha una componente anche esperienziale e visiva che si richiama al mondo delle sagre, alle quali il liscio deve moltissimo. Abbiamo pensato alle feste di paese come erano e come sono e le abbiamo omaggiate entrambe. In passato c’erano solo i cappelletti, le fisarmoniche e i valzer, mentre oggi sono luoghi meticci, in cui si incontrano profumi, sapori e culture diverse, spesso con risultati molto felici". Il brano è già fuori da poche ore su tutte le piattaforme digitali. Nel frattempo i componenti dei Santa Balera si preparano per il loro tour che partirà domenica da Rimini, durante la Notte Rosa. Tra le tappe ce n’è una già fissata anche in città: il 6 e 7 settembre appuntamento sul palco di ‘Cara Forlì’.

Sofia Nardi